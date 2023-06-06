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地方不捨！金石堂書店新營店將關 南市全撤光

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
金石堂書局台南新營門市傳出撤點，地方震驚與不捨。記者謝進盛／攝影
金石堂書局台南新營門市傳出撤點，地方震驚與不捨。記者謝進盛／攝影

實體書店經營嚴峻，在全台有30多間門市的金石堂書局，傳出將關閉台南新營店，由於新營是業者在台南最後據點，消息傳出地方不捨與震驚，業者已證實將撤點，詳細日期由總公司決定後會正式對外發布。

「由於疫情影響及經營成本居高不下，金石堂新營店即將面臨存續抉擇。這是一個艱難的決定，但我們已盡力想盡一切方法延長書店的生命，然而最終仍無法維持營運...」業者上月已在臉書粉絲團張貼忍痛撤點訊息，日來引起許多鄉親關切。店員面對詢問也低調證實，近日總公司會正式宣布。

新營區長翁振祥表示，金石堂長期推廣閱讀、親子學習，對大新營地區書香文化扮演關鍵角色，公所一定會設法努力到最後，希望仍有轉圜空間。

金石堂進駐新營相當早，1996年原落腳中山路新營警分局對面，達140多坪，常吸引許多白領族、學子常光顧。不過因網路購物崛起，實體書店經營困難，房東又調漲租金，2017年12月曾關店。

在地方多次奔走協助現曙光，業者後在臉書社團詢問試水溫，獲得逾5000人按讚敲碗，歷經3年2020年12月18日改在三民路現址重新開幕，惜經營2年多，仍難敵現實壓力。

住新營的劉姓粉領族說，現代人購書變少，不乏透過網購，實體書局經營日益艱困，業者撤店不意外，希望仍有機會轉圜。

金石堂書局1982年創立，2001年最盛時期達102間門市（台灣100間及加拿大2間），為台灣最大連鎖書店，目前全台有35家門市及網路書店，南市原有多家門市，僅剩新營門市，一旦撤離南市將淪為六都唯一沒門市，地方都相當錯愕與不捨。

金石堂書局台南新營門市傳出撤點，地方震驚與不捨。記者謝進盛／攝影
金石堂書局台南新營門市傳出撤點，地方震驚與不捨。記者謝進盛／攝影

金石堂 書局 台南

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