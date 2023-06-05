台灣男性癌症第5名是攝護腺癌 醫師籲50歲以上每年篩檢

攝護腺癌為台灣男性癌症發生率第5名，花蓮慈濟醫院指出，花東地區早期發現率低於5成，接受根除性切除手術的患者只有2成多。醫師建議50歲以上的男性每年應自費篩檢，避免長期食用紅肉、高油脂等餐點，加上規律運動，減少病痛找上門的機會。

慈濟醫院泌尿腫瘤科主任江元宏表示，很多攝護腺癌患者初期沒有明顯症狀，部分患者初期會有排尿困難、尿流速慢、尿完仍滴滴答答、頻尿、夜尿與血尿等症狀；當攝護腺癌侵犯儲精囊，出現精液帶血或射精疼痛等，後期轉移可能引起骨頭疼痛、體重減輕與貧血，許多人不敢看診選擇隱忍，耽誤求診時機。

江元宏建議，50歲以上男性都應每年自費篩檢，醫師高度懷疑時再切片檢查；若有家族史，建議40歲起每年定期篩檢，早期發現治療，手術後10年存活率可高達95%以上，甚至可保留性功能。

至於治療攝護腺癌有多種方法，即使是第4期病人，只要跟醫師討論治療計畫，多會有良好治療效果，早期發現早期治療，更可縮短治療計畫與時間。

江元宏指出，如果是尚未轉移的攝護腺癌，可採手術切除攝護腺或放射線治療；若局限在攝護腺內的早期癌症，且惡性度不高，積極監控是一個治療選項；要是腫瘤已侵犯攝護腺周圍，可使用放射線治療與賀爾蒙療法，降低睪固酮，達到去勢治療目的。

目前台灣大多使用達文西機械手臂，執行根除性攝護腺切除術，可精準切割病灶，保留最佳尿道長度，更可精準保留2至3毫米範圍的神經血管叢，避免造成術後性功能障礙。