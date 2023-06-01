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高鐵暑假營隊2日起報名 可一窺維修基地、擬真駕駛艙

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
學員可高鐵發展史、維修作業以及營運服務等，有更深入認識。圖／台灣高鐵提供
學員可高鐵發展史、維修作業以及營運服務等，有更深入認識。圖／台灣高鐵提供

暑假將至，台鐵高鐵青年學子暑假營隊啟動，分為大專組、高中職組、國中組及國小組（五、六年級），共8梯次，每梯次為期一天，透過導覽可參訪平時難得一見的維修基地，以及1:1的高鐵車頭模型、擬真駕駛艙，6月2日至11日採網路報名，每梯次正取30名。

台灣高鐵表示，歡迎對鐵道文化有興趣的大專院校、高中職、國中及國小五、六年級同學報名，趁暑假搭乘高鐵列車，透過深度導覽及實作體驗，展開一趟兼具知性與趣味的探索高鐵旅程。12日電腦抽籤決定錄取名單，每梯次正取30名，備取10名，13日在活動報名網頁公告錄取名單。

台灣高鐵表示，高鐵營隊課程兼具趣味與學習，截至2023年寒假營隊為止，累計參與人數達4900人；過程中，學員們除將搭乘高鐵列車、參訪平時難得一見的高鐵維修基地及運務大樓外，更可體驗多項安全實作課程；透過導覽，學員對高鐵發展史、維修作業以及營運服務等，有更深入認識。

此外，營隊學員還可探訪位於桃園的台灣高鐵探索館，透過館內科技與互動裝置，一窺台灣及世界鐵路發展歷程，更能透過1:1的高鐵車頭模型、擬真駕駛艙以及許多珍貴的高鐵文物，了解高鐵故事。詳情可參閱網頁（https://tcamp.thsrc.com.tw/?_ga=2.101480581.565961182.1684370027-651946742.1684370027）。

參與高鐵營隊學員可參訪平時難得一見的維修基地及運務大樓，亦可體驗多項安全實作課程。圖／台灣高鐵提供
參與高鐵營隊學員可參訪平時難得一見的維修基地及運務大樓，亦可體驗多項安全實作課程。圖／台灣高鐵提供

高鐵 文物

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