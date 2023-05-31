聽新聞
test
0:00 / 0:00
好市多冷凍莓果接連驗出A肝病毒 遭罰1230萬元
好市多進口的科克蘭冷凍三種綜合莓、科克蘭冷凍草莓接連被抽驗檢出有A肝病毒，高雄市衛生局先後對好市多罰款共1230萬元。好市多今天下午表示，關於主管機關之處置，好市多會持續溝通並配合主管單位的指示處理。
高雄市衛生局表示，好市多進口的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，4月28日驗出A肝陽性，因好市多未能及時提供銷售名單，衛生局當天依傳染病防治法裁罰30萬元，經衛福部食藥署指示審酌違規事實所造成的影響規模、嚴重程度及相關情節綜合評價後，在5月2日依違反食品安全衛生管理法裁罰750萬元。
衛生局說，好市多進口的「Kirkland Signature科克蘭冷凍草莓」產品（有效日期2024/08/05），5月17日驗出A肝陽性，5月24日依違反食品安全衛生管理法裁罰450萬元。
高雄陳姓男子表示，看到新聞報導，才發現好市多的科克蘭冷凍三種綜合莓有A肝陽性，由於家中2個小孩已經吃了一些，就將吃剩下的冷凍三種莓直接丟棄，「因為退貨太麻煩！」；陳男說，他不在意好市多是否賠錢，但過程中很擔心小孩會不會因此確診，幸好最後都沒事。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言