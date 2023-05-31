好市多冷凍莓果接連驗出A肝病毒 遭罰1230萬元

好市多進口的科克蘭冷凍三種綜合莓、科克蘭冷凍草莓接連被抽驗檢出有A肝病毒，高雄市衛生局先後對好市多罰款共1230萬元。好市多今天下午表示，關於主管機關之處置，好市多會持續溝通並配合主管單位的指示處理。

高雄市衛生局表示，好市多進口的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，4月28日驗出A肝陽性，因好市多未能及時提供銷售名單，衛生局當天依傳染病防治法裁罰30萬元，經衛福部食藥署指示審酌違規事實所造成的影響規模、嚴重程度及相關情節綜合評價後，在5月2日依違反食品安全衛生管理法裁罰750萬元。

衛生局說，好市多進口的「Kirkland Signature科克蘭冷凍草莓」產品（有效日期2024/08/05），5月17日驗出A肝陽性，5月24日依違反食品安全衛生管理法裁罰450萬元。

高雄陳姓男子表示，看到新聞報導，才發現好市多的科克蘭冷凍三種綜合莓有A肝陽性，由於家中2個小孩已經吃了一些，就將吃剩下的冷凍三種莓直接丟棄，「因為退貨太麻煩！」；陳男說，他不在意好市多是否賠錢，但過程中很擔心小孩會不會因此確診，幸好最後都沒事。