推展馬偕博士精神 新院長張文瀚擬深化烏克蘭合作

馬偕醫院31日舉辦總院院長授職暨就任感恩禮拜，由前任總院長劉建良，交棒給新任總院長張文瀚。張文瀚指出，就任後第一件事就是要建立更深的馬偕博士文化，必須要從文化根基上塑造人才才可以讓醫院有更好的建設，未來會成立「文化推展委員會」，傳承這份文化。

張文瀚說，馬偕醫院在先前的院長們帶領已經有良好基礎，今天是鼓勵所有馬偕人建立更深的「馬偕博士文化」，一個組織最重要的就是文化，必須從文化根基上塑造人才可以讓醫院有更好的建設。

張文瀚表示，馬偕博士從加拿大來台灣，跟台灣無親無故，但卻熱愛這個地方，這份文化應該傳承下去。他舉例，像是烏克蘭有戰爭、缺乏醫療資源，馬偕醫院也派出國際醫療中心主任暨急診醫學部資深主治醫師蔡維德率隊前往當地，雖然受到砲彈影響，但是他也無懼，秉持哪裡有需要就去哪裡的精神。

張文瀚說，台灣跟烏克蘭在處境艱困上有些類似，但只要有堅守信仰就可以迎刃而解。他強調，關懷弱勢是馬偕長期以來的核心價值，哪個偏鄉有需要我們就會去。接下來馬偕醫院會加強跟烏克蘭的連結，預計會與穆卡切沃聖馬丁醫院簽訂MOU，只要能幫助人民，馬偕醫院是義不容辭的，惟現在仍在戰爭期間，仍需要持續溝通資訊。

由於戰爭造成肢體損傷，張文瀚指出，接下來烏克蘭會有復健需求，讓傷者回復生活功能，以馬偕醫院的角度可以協助醫療教學計畫，烏克蘭也可派人雙邊學習。

他舉聖文森為例，因為當地糖尿病患者多，馬偕醫院派人員過去，第一期計畫控制糖尿病，第二期則是針對截肢患者做復健，聖文森派員來學習，馬偕醫院也派人去做種子教官。不只是海外，在我國當地如尖石鄉等偏鄉也有義診。