國道5號銜接蘇花改計畫 若順利有望121年完工通車

交通部高速公路局國道5號銜接蘇花改公路計畫展開迄今3年多，即將完成環境影響說明書，今天上午舉辦公開說明會，向地方說明工程對環境可能造成的影響；會後高公局將編制環境說明書定稿送交環保署審查，並同步將建設計畫送往行政院審查，環評通過、計畫核定後開始相關作業，目標121年竣工。

國5銜接蘇花改計畫預計開闢北起國道5號蘇澳端、南抵白米橋到東澳隧道之間，全長7.1公里，包含4公里隧道、2.8公里高架橋的道路，預估耗資178億元，高公局108年底展開可行性評估，110年底獲行政院核定，111年5月展開綜合規畫及環評，近日初步完成環說書後，舉行公開會議。

高公局說明，地質方面，工程可能遭遇淺覆蓋和順向坡等風險，會設置監測儀器並以岩栓、錨釘或相關手段加強邊坡穩定；空氣品質與噪音振動方面，同樣實施監測，並設置施工圍籬等；水文部分，施工用水會申請臨時供水或向住戶購水，不會取用河川水與地下水，並委託合格業者清除廢水廢油。

工程產生的土方和其他廢棄物，高公局也會委請合格業者處理；整個工程採用低噪音工法，並對施工人員加強生態保育教育宣導，禁止騷擾、虐待與獵捕野生動物；工程期間對景觀與交通的影響，高公局會在工區裸露面種植環境色系植物，重大機具作業時派員指揮交通，並避免利用尖峰時段行駛。

地方關心工程經過武荖坑遺址，以及其他歷史地標和老樹等是否造成影響，高公局說明路線通過武荖坑遺址時，採取隧道形式，可大幅降低對地表遺址的破壞，對其他歷史地標與老樹也一一標註，如有必要會協助遷址和移植。