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張文瀚接任馬偕紀念醫院總院長 期勉打造優質團隊

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
馬偕紀念醫院今天舉行第21任總院院長授職暨就任感恩禮拜，新任馬偕紀念醫院總院院長張文瀚醫師（中）與前總院長劉建良醫師（中右）步入會場。記者林俊良／攝影
馬偕紀念醫院今天舉行第21任總院院長授職暨就任感恩禮拜，新任馬偕紀念醫院總院院長張文瀚醫師（中）與前總院長劉建良醫師（中右）步入會場。記者林俊良／攝影

馬偕紀念醫院今天舉行第21任總院院長授職暨就任感恩禮拜。新任馬偕醫院總院長張文瀚為急診醫學部資深主治醫師

張文瀚堅守急診醫療第一線長達30年，曾擔任急診醫學部主任、總院副院長，致力於提升緊急醫療、智慧醫療，同時強化教學品質及培育急救醫學專業人才，醫界資歷十分完整。授職暨就任感恩禮拜在董事長蕭聰穎牧師監交下，新任馬偕紀念醫院總院院長張文瀚醫師自前總院長劉建良醫師手中接下印信，誓言以最大的努力與謙卑的態度，接續帶領馬偕醫療體系迎接嶄新時代的重責大任。

馬偕紀念醫院今天舉行第21任總院院長授職暨就任感恩禮拜。新任馬偕醫院總院長張文瀚受到現場與會來賓祝福。記者林俊良／攝影
馬偕紀念醫院今天舉行第21任總院院長授職暨就任感恩禮拜。新任馬偕醫院總院長張文瀚受到現場與會來賓祝福。記者林俊良／攝影
馬偕紀念醫院今天舉行第21任總院院長授職暨就任感恩禮拜，在董事長蕭聰穎牧師（中）監交下，新任馬偕紀念醫院總院院長張文瀚醫師（左）自前總院長劉建良醫師（右）手中接下印信，誓言以最大的努力與謙卑的態度，接續帶領馬偕醫療體系迎接嶄新時代的重責大任。記者林俊良／攝影
馬偕紀念醫院今天舉行第21任總院院長授職暨就任感恩禮拜，在董事長蕭聰穎牧師（中）監交下，新任馬偕紀念醫院總院院長張文瀚醫師（左）自前總院長劉建良醫師（右）手中接下印信，誓言以最大的努力與謙卑的態度，接續帶領馬偕醫療體系迎接嶄新時代的重責大任。記者林俊良／攝影
馬偕紀念醫院今天舉行第21任總院院長授職暨就任感恩禮拜，新任馬偕紀念醫院總院院長張文瀚醫師（中）與前總院長劉建良醫師（右）接受現場與會人士祝福。記者林俊良／攝影
馬偕紀念醫院今天舉行第21任總院院長授職暨就任感恩禮拜，新任馬偕紀念醫院總院院長張文瀚醫師（中）與前總院長劉建良醫師（右）接受現場與會人士祝福。記者林俊良／攝影
馬偕紀念醫院今天舉行第21任總院院長授職暨就任感恩禮拜。新任馬偕醫院總院長張文瀚為急診醫學部資深主治醫師，堅守急診醫療第一線長達30年，曾擔任急診醫學部主任、總院副院長，致力於提升緊急醫療、智慧醫療，同時強化教學品質及培育急救醫學專業人才，醫界資歷十分完整。記者林俊良／攝影
馬偕紀念醫院今天舉行第21任總院院長授職暨就任感恩禮拜。新任馬偕醫院總院長張文瀚為急診醫學部資深主治醫師，堅守急診醫療第一線長達30年，曾擔任急診醫學部主任、總院副院長，致力於提升緊急醫療、智慧醫療，同時強化教學品質及培育急救醫學專業人才，醫界資歷十分完整。記者林俊良／攝影

馬偕醫院 醫師 醫學

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