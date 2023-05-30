撐不住！14處國家森林遊樂區優待票漲 由10元調為30元

台北市立動物園現有逾300種動物，照養台灣黑熊、斑點鬛狗與老虎等大型動物，很多猛獸在保育員眼中完全不同，就像老虎是游泳健將，很愛泡水，跟一般人認知的「貓科」動物大不同；外型可愛的河馬，卻是世界上最危險動物之一，還曾有人餵駱駝遭咬傷頸動脈，在醫院躺2年。動物園是另一個動物星球，也有外界不知道的「內幕」故事。

2023-05-30 00:51