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撐不住！14處國家森林遊樂區優待票漲 由10元調為30元

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
雙流國家森林遊樂區無障礙景觀平台及步道。圖／林務局提供
雙流國家森林遊樂區無障礙景觀平台及步道。圖／林務局提供

農委會林務局轄管國家森林遊樂區將自112年7月1日起實施票價調整，轄管太平山、內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、藤枝、墾丁、雙流、知本、池南等14處國家森林遊樂區，優待票由10元調整為30元。

林務局表示，國家森林遊樂區近年持續改善園區軟硬體設施，如改善園區無障礙旅遊動線、中高海拔園區提供溫水水龍頭、改善無障礙公廁、設置兒童木育遊樂設施等，並加強員工服務禮儀訓練，以及推出輪椅租借等服務，以營造安全與友善的森林遊憩環境。

林務局說，近年園區環境清潔、保全與售驗票人力、軟硬體更新與維修等成本持續增加，尤其遊客保險費率已較過去調漲近四倍，10元優待票已無法負擔單一遊客入園所需的營運成本，因此，自7月1日起調整優待票至30元，以符合使用者付費原則，讓園區得以持續提供優質服務品質。

林務局表示，這次票價調整，影響對象主要為65歲以上長者與3至6歲兒童入園票價，調整實為維持園區收支平衡的必要措施，林務局希望能獲得大家的包容與體諒，如需查詢更多國家森林遊樂區相關資訊，歡迎至台灣山林悠遊網查詢。

八仙山國家森林遊樂區以竹藝改造遊客中心。圖／林務局提供
八仙山國家森林遊樂區以竹藝改造遊客中心。圖／林務局提供
太平山國家森林遊樂區公廁水龍頭供應溫水。圖／林務局提供
太平山國家森林遊樂區公廁水龍頭供應溫水。圖／林務局提供

森林遊樂區 票價 阿里山

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