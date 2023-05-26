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庇護工場「真心良品」 端午送禮、助身心障礙者就業

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今推薦庇護工場推出的端午節好禮，包括喜憨兒烘焙屋及愛肯樂活庇護工場的水晶粽、應景傳統肉粽等各式粽子，每顆粽子都有庇護員工的用心和參與；伊甸烘焙咖啡屋的粽子造型餅乾端午禮盒等。記者葉冠妤/攝影
勞動部今推薦庇護工場推出的端午節好禮，包括喜憨兒烘焙屋及愛肯樂活庇護工場的水晶粽、應景傳統肉粽等各式粽子，每顆粽子都有庇護員工的用心和參與；伊甸烘焙咖啡屋的粽子造型餅乾端午禮盒等。記者葉冠妤/攝影

時序轉仲夏，勞動部今推薦庇護工場推出的端午節好禮，包括喜憨兒烘焙屋及愛肯樂活庇護工場的水晶粽、應景傳統肉粽等各式粽子，每顆粽子都有庇護員工的用心和參與；伊甸烘焙咖啡屋的粽子造型餅乾端午禮盒，獨具巧思的造型餅乾，由庇護員工親手製作，帶來不一樣的端午體驗。

除此，愛不囉嗦庇護工場的「日式綜合米果禮盒」，百分百天然原料製成，嚴選7種口味，是大人小孩都喜歡的酥脆米菓；慈育庇護工場的「森之禮綜合堅果禮盒」，內含夏威夷豆、核桃、腰果及杏仁果，以低溫烘烤而成，保留完整營養成分；台北市立聯合醫院附設心靈小棧的「紅藜金明茶禮盒」，以台灣紅藜、金盞花、決明子、枸杞、香蜂草等天然草本調配，不含咖啡因；以及再耕園咖啡庇護工場以嘉義地方名產雞肉飯，推出同口味餅乾「愛抵嘉禮盒」。

食品禮盒之外，也有居家清潔相關產品，包括小貝殼工作坊推出「平安幸福手工皂禮盒」，以端午節代表植物艾草，搭配純淨自然香草精油手工製皂，氣味清新宜人；瑪利媽媽清潔高手工作隊(先鋒隊)的特製「清潔劑禮盒」，具高效潔淨效果，是居家環境清潔的好幫手。另外還有傳玻者文創設計中心的「幸(杏)運書籤／水果叉」，純手工磨繪不鏽鋼金屬結合燒製出窯的各色琉璃珠。各樣式的庇護工場真心良品都是端午送禮自用兩相宜的最佳選擇。

勞動部勞動力發展署說，庇護工場是提供有工作意願，但工作能力不足的身心障礙者工作場所，統計截至今年4月，全國共有167家庇護工場，包含餐飲類、勞務服務、農藝類、手作良品等不同營業類型，總共協助2138名庇護員工就業，各庇護工場營收除一般營業收入外，各節慶禮盒為其主要營收來源，時值端午送禮之際，盼各界支持採購庇護工場產品及服務，協助庇護工場永續營運及身心障礙庇護員工穩定就業。

庇護產品採購資訊可至勞動部勞動力發展署網站庇護工場產品及服務採購資訊區或臉書粉專

庇護工場 勞動部 端午節

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