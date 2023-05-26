礦業法三讀環團肯定 朝全民合理共享礦產資源理想邁進

歷經七年，兩次歸零重來，礦業法從民間醞釀修法至今今天完成三讀，環團表示，上會期卡關的條文終於有了進展，不合理的兩大霸王條款也刪除，另外礦業用地的定義重新定義，是非常重要的轉變；三讀通過後，台灣會有78個礦場，要辦理諮商同意，這些過程未來都還需要監督，環團會繼續努力。

地球公民基金會表示，2017年3月，經濟部以3.5個月快速核准亞泥新城山礦場展延20年，6月電影「看見台灣」導演齊柏林不幸逝世，引發25萬人連署要求礦業改革，近萬人上街遊行訴求修改「礦業法」，多年來經過立委、民間團體、民眾連署不斷奔走，終於三讀通過。

地球公民基金會議題部主任黃靖庭表示，礦業用地重新定義很重要，過去只有地面上「面積」的概念，修法三讀過後，有了往下挖多深的「體積」概念，未來會把採礦的高地、產量核定出來，這樣的礦業用地，就不是無限制的開採，是有限的概念，這是最重要的轉變。

黃靖庭表示，也因為礦業用地變成有限制的用地，若採礦山林削去了500公尺後，業者還要繼續開採，必須重新申請礦業用地，必須重新做環評，也要重新取得同意，而認定基準，是過去採礦核過的用地，在水保計畫書內，都有最終的海拔高度，可作為採礦的最底限。

他表示，另外兩條非常不合理的「霸王條款」，也在這次三讀後拿掉了，其一，是經濟部以外的目的事業主管機關，比如林務局、文化部等等，過去業者若要在保安林上採礦，這些單位若不同意開採，這些單位還要賠償業者；第二則是，若地主不同意採礦，業者可以在法院提存租金，就能直接在私人土地上採礦；也就是採礦業者只要到法院繳一筆錢，即便我不同意，也能在我家土地上採礦；這兩條文修法後都取消了。

黃靖庭表示，原民諮商同意、取得土地所有權人同意，礦場的關閉計畫都會在業者礦業用地申請階段，就被要求提出，可以改變過去一直被人詬病的霸道、沒有世代正義的礦業法；而採礦過程的書件都會做完整的資訊公開，讓外界下載檢視監督；礦業法修正後，沒有做過環評的礦場，比如，亞洲水泥新城山礦場、宜蘭潤泰礦場也必須補辦環評。

地球公民基金會表示，修法過後，也新增環境保護、風險評估與監督機制，未來，在2公頃以上、年產量超過5萬公噸、特定區位上持續採礦，要補辦環評（如亞泥新城山礦場等6個礦場）或環境調查分析與提出因應對策，所有通過環評的礦場，未來不同部會的相關機關要聯合檢查與監督。

他說，三讀過後，並不代表１００分，因為未來核定礦業用地的量，可以開採到甚麼程度，環團都會持續追蹤，如果換了一個官員，核定的依據、範圍都是非常行政裁量的；該辦環評的礦場，環團也必須監督環評審查；而取得諮商同意部分，環團盤點目前會有78個礦場，會因為新法通過後要做諮商同意，這些過程，外界都必須持續監督。