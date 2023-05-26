快訊

MLB／張育成27日復健賽親發文問好 抵達2A會合劉致榮

腎不好、洗腎病人該怎麼吃水果？遵守2原則「這水果」不能碰！

超商浩克翻版？美國紐約警「狂揍遊民6拳」下場超慘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1張圖看瑪娃颱風各國模式預測 賈新興：下周一清晨有機會海警

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
歐洲模式預測瑪娃颱風侵襲路徑圖。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」
歐洲模式預測瑪娃颱風侵襲路徑圖。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」

瑪娃颱風昨再度增強為強颱，中央氣象局說，強烈颱風瑪娃今天凌晨2時的中心位置在關島西北西方500公里海面上（鵝鑾鼻東南東方2220公里海面上），以每小時25公里速度，向西北西轉西進行。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書說明瑪娃颱風路徑，他指出，初步研判瑪娃颱風下周一穩定朝西北西方向移動，並於下周一清晨有發布海警的機會，之後觀察大氣環境的變化。下周一至下周二北側高壓減弱趨勢，以及下周三北方槽線強度和颱風位置。

賈新興說，明天清晨至白天嘉義以南有局部短暫雨，深夜至白天花東沿海易有局部短暫雨，午後山區有局部短暫陣雨。周日宜蘭及新北交界、南投及嘉義以南山區有零星短暫雨。

他表示，下周一至6月1日受颱風外圍環流影響，桃園以北及宜蘭有局部雨， 午後山區有零星短暫陣雨， 留意下周一至下周三新竹以南有火燒風發生的機會。6月2日至4日新竹以北有局部短暫雨，午後山區有零星短暫陣雨。

賈新興說，展期資料仍顯示，6月9日前後環境有利降雨，並持續至中旬。節約用水。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。

強烈颱風瑪娃今天凌晨2時的中心位置在關島西北西方500公里海面上（鵝鑾鼻東南東方2220公里海面上），以每小時25公里速度，向西北西轉西進行。圖／取自中央氣象局網站
強烈颱風瑪娃今天凌晨2時的中心位置在關島西北西方500公里海面上（鵝鑾鼻東南東方2220公里海面上），以每小時25公里速度，向西北西轉西進行。圖／取自中央氣象局網站
各國模式預測瑪娃颱風路徑圖。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」
各國模式預測瑪娃颱風路徑圖。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」

颱風 新竹 嘉義

延伸閱讀

賈新興：強颱「瑪娃」朝西北西續進 30、31日恐轉向偏北

「瑪娃」颱風未來如何影響台灣 賈新興曝關鍵：要看這一點

1張圖看瑪娃颱風路徑侵台機率 賈新興：觀察移動趨勢

瑪娃颱風將轉中颱最新路徑曝 賈新興：有朝台灣北部機率

相關新聞

【重磅快評】海洋生物下肚前應先確認其生態系角色

台北一家日式拉麵店最近推出新產品「大王具足蟲拉麵」，賣點是這具足蟲是海洋甲殼類生物，其背殼竟然比拉麵碗的碗口還大，嘖嘖稱...

瑪娃颱風增強變胖將達顛峰 專家指可望成經典中的經典

中央氣象局說，強烈颱風瑪娃今天凌晨2時的中心位置在關島西北西方500公里海面上（鵝鑾鼻東南東方2220公里海面上），以每...

1張圖看瑪娃颱風各國模式預測 賈新興：下周一清晨有機會海警

瑪娃颱風昨再度增強為強颱，中央氣象局說，強烈颱風瑪娃今天凌晨2時的中心位置在關島西北西方500公里海面上（鵝鑾鼻東南東方...

瑪娃颱風眼清晰、眼牆結構扎實 吳德榮：今年地表最強

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，強颱瑪娃的颱風眼清晰，眼牆結構扎實。美國估155...

終結民怨 明年4連假只彈性補班1天

今年有六次補班，創史上最多，引起民怨。行政院會昨天拍板調整彈性連假補班原則，同時公布二○二四年政府行政機關辦公日曆表，明...

蘋菓西打又見混濁物 平鎮廠全面停工

「蘋菓西打」屢次出現不明沉澱物，桃園衛生局上月稽查大西洋飲料公司平鎮廠，勒令大瓶裝的1號生產線停工。近來又被爆600 m...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦