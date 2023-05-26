1張圖看瑪娃颱風各國模式預測 賈新興：下周一清晨有機會海警

瑪娃颱風昨再度增強為強颱，中央氣象局說，強烈颱風瑪娃今天凌晨2時的中心位置在關島西北西方500公里海面上（鵝鑾鼻東南東方2220公里海面上），以每小時25公里速度，向西北西轉西進行。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書說明瑪娃颱風路徑，他指出，初步研判瑪娃颱風下周一穩定朝西北西方向移動，並於下周一清晨有發布海警的機會，之後觀察大氣環境的變化。下周一至下周二北側高壓減弱趨勢，以及下周三北方槽線強度和颱風位置。

賈新興說，明天清晨至白天嘉義以南有局部短暫雨，深夜至白天花東沿海易有局部短暫雨，午後山區有局部短暫陣雨。周日宜蘭及新北交界、南投及嘉義以南山區有零星短暫雨。

他表示，下周一至6月1日受颱風外圍環流影響，桃園以北及宜蘭有局部雨， 午後山區有零星短暫陣雨， 留意下周一至下周三新竹以南有火燒風發生的機會。6月2日至4日新竹以北有局部短暫雨，午後山區有零星短暫陣雨。