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台彩慶端午 加碼6.6億元
台灣彩券公司昨天宣布端午加碼活動，加碼總獎金六點六億元，創歷年端午加碼獎金次高紀錄。台彩總經理謝志宏表示，包括大樂透、威力彩、「BINGO BINGO 賓果賓果」和39樂合彩都在加碼之列，民眾不妨趁著端午開運好時機，買彩券挺公益。
謝志宏說，這次端午加碼總獎金六點六億元，是繼一○九年端午加碼七億元後的次高。最受民眾喜愛的「大樂透」六月六日起加開一百組一百萬元獎項，只要彩券號碼完全對中任一組加開的六個促銷獎號，就可以獲得百萬元獎金，但若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則一百萬元獎金依中獎注數均分。若一百組促銷獎號未全數開出，謝志宏表示，剩餘組數將於下期加開，直到百組百萬獎金全部送出、或到七月十四日止。
威力彩方面，謝志宏指出，六月五日至八月三日頭獎採機動加碼，若前期累入頭獎金額未達四億元，當期頭獎將加碼兩億元，活動期間以加碼一次為限；「BINGO BINGO 賓果賓果」則自六月十日起連續加碼十六天，「基本玩法」一至六星九個獎項獎金加碼，「猜大小」與「猜單雙」玩法猜中「單」或「雙」的獎金倍數也從六倍提高為七倍。
至於周一至周六天天開獎的「39樂合彩」，將自六月廿六日至七月十五日連續十八期於「二合」玩法實施獎金加碼，單注獎金從一一二五元提高至一千五百元。
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