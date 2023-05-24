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新冠疫情第四波流行 兩大族群防再感染必做「這」件事

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
陳秀熙表示，台灣及東南亞國家受到Omicron變異株XBB影響，病例數均有上升趨勢。圖／取自新冠肺炎防疫科學線上直播節目
陳秀熙表示，台灣及東南亞國家受到Omicron變異株XBB影響，病例數均有上升趨勢。圖／取自新冠肺炎防疫科學線上直播節目

新冠疫情第四波流行，國內中重症個案數增加。對此，台大公衛教授陳秀熙表示，歐美國家已度過新冠肺炎變異株XBB大流行，於社區形成免疫保護力，但包括台灣及東南亞國家受到Omicron變異株XBB影響，病例數均有上升趨勢。為預防再度感染，建議65歲以上年長者與18歲以下兒童等脆弱族群，仍須接種雙價疫苗，並進行血清抗體監測，了解身體保護力及流行病毒株，以面對未來的疫情及時應變。

陳秀熙今於「新冠肺炎防疫科學線上直播」節目指出，為了解疫情變化，新冠病毒變異株監視十分重要，自今年4月10日至30日全球監測發現，歐洲、北美、大洋洲等均流行XBB.1.5，但XBB.1.16、XBB.2.3變異株均有上升趨勢。

另日本、南韓、馬來西亞、新加坡等亞洲國家，於本周監測也發現，XBB.1.5流行占比已高達70至80%，台灣XBB.1.5占比為16%、XBB.1.16占13％，顯見「目前全球是XBB變異株遊樂的世界」。

陳秀熙指出，隨著全球各國社區對新冠病毒仍具有免疫保護，過去28天新冠新增住院人數下降25%，加護病房新增人數下降1％，由此可知，變異株XBB對全球疫情影響，其實「大家可以放心」，可是年長者、幼童等脆弱族群，仍須十分小心。

據統計，國內各年齡層再感染率，0至50歲各年齡層約為2%，50至64歲則呈現下降趨勢，主因是這類族群都維持好社交距離及接種疫苗，但令人憂心的是，65歲以上族群再感染率為各年齡層最高、住院率也高，雖然有疫苗保護，但保護效力已隨時間下降，一定要多加警覺。另0至17歲族群再感染率也高，但住院率不高，因此於中重症影響較低。

陳秀熙表示，爲避免再感染風險，建議應施打雙價疫苗，可以降低20%再感染風險，而65歲以上年長者與18歲以下兒童等脆弱族群，除仍須接種雙價疫苗外，也應同時進行血清抗體監測，了解身體保護力及流行病毒株，預防再感染。

疫苗 疫情 陳秀熙

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