南投縣豪雨 水里、信義鄉大雷雨發布「國家級警報」

（15:35更新）

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，南投山區有局部大雨或豪雨發生的機率。

氣象局已針對南投縣水里鄉、信義鄉大雷雨發布災防告警訊息（PWS），持續時間至下午4時30分。

（15:00更新）

中央氣象局發布南投縣山區大雨特報，午後對流雲系發展旺盛易有短延時強降雨，今天南投山區有局部大雨發生的機率。

今天中部以北、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地山區及東部地區有局部短暫陣雨。

明天白天鋒面接近，中南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，北部地區亦將轉為有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨；明晚起鋒面影響，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨。