凌晨雷聲隆隆！鄭明典：「閃個不停」系統幾乎不動 彭啟明：雨勢顯著

北台灣今天凌晨雷聲隆隆，不少人被雷聲吵醒。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，閃電閃個不停，系統幾乎不動。

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天新竹縣、新竹市有局部豪雨或大豪雨發生，桃園市及苗栗縣並有局部大雨或豪雨發生的機率，注意雷擊、強陣風，低窪地區慎防積水。大豪雨地區：新竹市、新竹縣。

天氣風險公司總經理彭啟明也在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，這波移動型鋒面的不穩定，已經幫中部以北帶來些顯著雨勢，北部民眾今早出門務必帶雨具；預計周末仍有殘存水氣，午後陣雨機會較高，下周二有另波移動型鋒面接近。

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，鋒面移入，各地降雨漸增、雨區擴大。中北部或南部山區留意短時強降雨或局部大雨發生機會，對流發展會比較隨機一點，但雨勢會比較顯著，務必留意劇烈天氣。雖然高溫獲得舒緩，但感受上仍是較悶熱的。

明天起國中教育會考登場。天氣風險公司說，周末鋒面減弱遠離，轉西南風環境，降雨型態將逐漸轉為清晨前後中南部短暫陣雨、午後山區短暫雷陣雨影響為主，這樣的午後降雨有機會影響北部及東北部平地，外出要注意中午過後的天氣變化、及高溫漸升的狀況。

周末類似的環境將一路延伸至下周一白天，但隨著北方鋒面再度建立南下靠近，白天期間中南部逐漸有短暫陣雨或雷雨機會。