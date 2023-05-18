基北北桃TPASS補助如何拿、哪些卡能加值月票？ 4大QA一次看

基北北桃1200元月票都會通，將於6月15日開放預購、7月1日上路。交通部公路總局配合政策，推出「TPASS行政院通勤月票」，以不同款式分「基北北桃」、「彰中投苗」、「南高屏」3種版本，並授權給一卡通、悠遊卡與愛金卡使用。

Q 什麼是TPASS月票？

TPASS月票由交通部公路總局規劃，補助全國推動生活圈或單一縣市公共運輸的通勤月票措施，基北北桃為1200元，可使用在捷運、輕軌、市區公車、YouBike、國道客運、公路客運、台鐵與桃園捷運。

Q 要在哪裡購買TPASS？

悠遊卡公司首波推基北北桃版與中彰投苗版的「TPASS悠遊卡」，於5月18日在四大超商、博客來預購，每張售價100元，6月15日取貨，首批限購2萬張與6000張。

6月15日起即可購買通勤月票，可先在超商完成加值後，再依「基北北桃」和「中彰投苗」各縣市所公告的通勤月票售票點，帶著TPASS悠遊卡前往購買月票。現有悠遊卡普通卡/悠遊卡學生卡/悠遊聯名卡皆可於6月15日起購買通勤月票；悠遊卡公司提醒民眾，敬老卡及愛心卡等優惠票種不能設定購買通勤月票。

Q 與悠遊卡差異在哪？

TPASS實體卡與一般悠遊卡同為通勤載具，只是卡片由公路總局出資製作，TPASS悠遊卡是採用新一代的超級悠遊卡SuperCard，成為悠遊付會員後，即可直接透過「悠遊付Easy Wallet APP」，以手機在線上購買通勤月票，不用跑到通勤月票指定販售點。

Q 如何獲得交通部100元補助？