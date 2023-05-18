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基北北桃TPASS補助如何拿、哪些卡能加值月票？ 4大QA一次看
基北北桃1200元月票都會通，將於6月15日開放預購、7月1日上路。交通部公路總局配合政策，推出「TPASS行政院通勤月票」，以不同款式分「基北北桃」、「彰中投苗」、「南高屏」3種版本，並授權給一卡通、悠遊卡與愛金卡使用。
Q 什麼是TPASS月票？
TPASS月票由交通部公路總局規劃，補助全國推動生活圈或單一縣市公共運輸的通勤月票措施，基北北桃為1200元，可使用在捷運、輕軌、市區公車、YouBike、國道客運、公路客運、台鐵與桃園捷運。
Q 要在哪裡購買TPASS？
悠遊卡公司首波推基北北桃版與中彰投苗版的「TPASS悠遊卡」，於5月18日在四大超商、博客來預購，每張售價100元，6月15日取貨，首批限購2萬張與6000張。
6月15日起即可購買通勤月票，可先在超商完成加值後，再依「基北北桃」和「中彰投苗」各縣市所公告的通勤月票售票點，帶著TPASS悠遊卡前往購買月票。現有悠遊卡普通卡/悠遊卡學生卡/悠遊聯名卡皆可於6月15日起購買通勤月票；悠遊卡公司提醒民眾，敬老卡及愛心卡等優惠票種不能設定購買通勤月票。
Q 與悠遊卡差異在哪？
TPASS實體卡與一般悠遊卡同為通勤載具，只是卡片由公路總局出資製作，TPASS悠遊卡是採用新一代的超級悠遊卡SuperCard，成為悠遊付會員後，即可直接透過「悠遊付Easy Wallet APP」，以手機在線上購買通勤月票，不用跑到通勤月票指定販售點。
Q 如何獲得交通部100元補助？
取貨後在悠遊卡官網登錄專區完成資料登錄，需輸入身分證字號、生日、手機號碼及「TPASS悠遊卡」外觀卡號等，等收到悠遊卡公司簡訊通知，或3天後到四大超商由店員靠卡領回公路總局補貼民眾購卡的100元悠遊卡加值金，每人限領1次，領取100元期限到明年1月31日。
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