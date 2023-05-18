溫室氣體推自願減量專家潑冷水 指先期專案3沒有勿敗部復活

環保署今舉辦「溫室氣體自願減量推動策略專家論壇」，邀請各方專家學者針對國內外情況討論，學者指出，碳抵換應被視為「最後手段」；專家建議，企業減排應優先於碳抵換，並指出先期專案有「3沒有」，強調不該透過氣候法敗部復活，否則會引發更大爭議。

台大社會系教授劉仲恩指出，在自願減量機制在淨零轉型的作用中，應區分排放配額與碳抵換「碳權」，兩者不能混為一談；自願減量與遵約機制應清楚分別；在淨零過程中，自願行動的空間勢必縮減，碳抵換機制不應成為延後管制的理由；碳抵換應被視為「最後手段」，主動實質減量為重點。

劉仲恩認為，台灣抵換機制應思考幾個重點，包含國內碳抵換要先行，需有穩健的碳費價格作為市場的基礎；實質減量優先，抵換額度需有使用上限；碳抵換品質須從嚴審核，慎防垃圾碳權，勿讓抵換機制推延其他凈零政策。

前北市環保局長、台大環工所兼任助理教授劉銘龍表示，今年1月英國衛報調查報導，全球領導性自願性碳市場驗證組織Verra所核發的雨林探權，至少有9成不具有實質的減碳貢獻。

根據2022年劍橋大學研究指出，Verra計畫對森林的威脅被平均誇大了約400％；包含Disney、Gucci、BHP等數十家企業及組織已購買Verra批准的用於環境聲明的抵償方案，我國中油公司也購買，未來需要多注意。

我國於2010至2015年溫室氣體減量及管理法實施前提出先期專案，針對鋼鐵業、水泥業、電力業、半導體業、光電業等訂定排放強度，但因是早年提出，對碳權品質的要求較沒這麼重視，若現在這些已核發的先期專案碳權再拿出來交易，容易有爭議，因此透過本論壇提醒環保署，不要等到事情發生再來吵就沒意義。

劉銘龍指出，「濫」碳權無助於減碳，先期專案有3沒有，包含沒有方法學，僅與排放強度比較；沒有外加性，申請計畫未曾評估與審查；沒有基線，整廠生產預約，碳排放愈多，取得的「額度」愈多；劉說，先期專案不符合國際自願減量碳權基本規範，企業買來宣告碳中和，不被承認反受害，碳交易所賣這樣的碳權，將砸了招牌。

劉銘龍說，新加坡碳稅由每噸5新幣提升至2024年25新幣，約每噸台幣575元，屆時允許企業使用5％高品質國際碳權抵減，建議認為國外減量額度用於扣抵碳費不應超過5％，且應導入碳價差額調整機制。

劉銘龍表示，企業自身減排應優先於碳抵換，最後殘餘排放量才可利用碳抵換方式來達到碳中和目標，若要使用，應符合高度誠信與品質標準，且通過外加性檢視才具有減碳實質效益；另我國早年先期專案不應透過這次氣候法修法敗部復活，未來倘這些濫碳權進入碳權交易市場，將引發更大爭議。