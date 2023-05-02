金大校園徵才博覽會明登場 逾20家廠商開780個職缺

為提供金大學生和金門地區民眾工作機會，勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署及國立金門大學就業輔導暨校友服務中心共同舉辦「2023國立金門大學校園徵才博覽會」，將於明（3）日在金門大學體育館舉辦，屆時有超過20家廠商參與釋出超過780個職缺，歡迎有求職、轉職需求的金門民眾踴躍參與，包括友達光電、麥當勞企業等也在這次的求才之列。

金門大學表示，參與本次就業博覽會的求才廠商，包括：「燁聯鋼鐵」、「仁寶電腦」、「友達光電」、「富邦人壽」、「和德昌(麥當勞)」、「摩斯漢堡」、「饗賓餐旅」、「家樂福」、「全家便利商店」、「雄獅集團」、「昇恆昌」、「IN99精品旅館」、「聖祖食品」、「圓頭農牧食品」、「天根草典一條根」、「高坑有限公司」等企業，都提供許多招募名額。

金大指出，此次徵才活動，各家廠商所提供的職務類別眾多，包括電機工程師、資訊工程師、網路工程師、品保工程師、製程／設備技師、現場操作員、業務專員、行銷人員、活動企劃執行、儲備店長、行政人員、外場服務訓練組長、廚務組長、服務專員、門市銷售人員等工作機會，提供金門民眾來應徵。

金大表示，期盼藉由此次就業徵才博覽會，提供與雇主直接面談的媒合平台，期許能在與雇主面試時，對企業認知及工作內容有更深層的認識，提高媒合率。金大為善盡社會責任，也開放民眾參加，提供在地民眾一個就業平臺，強化學校的在地連結，期許在地企業能網羅優秀人才留於金門就業，協助地區發展。