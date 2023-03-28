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蛋價飆漲 需要蛋白質改吃毛豆？中醫師、營養師都支持

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
蛋價飆漲，台南新市農會推出「比雞蛋更優的蛋白質」的毛豆促銷、吸引許多民眾採購。記者周宗禎／攝影
蛋價飆漲，台南新市農會推出「比雞蛋更優的蛋白質」的毛豆促銷、吸引許多民眾採購。記者周宗禎／攝影

台灣缺蛋荒難解、蛋價飆漲，許多民眾要每天吃蛋補充蛋白質，台南新市農會看到商機，推出「比雞蛋更優的蛋白質」的毛豆促銷、吸引民眾採購。強調補充蛋白質不是「非蛋不可」，毛豆每100公克蛋白質含量超越雞蛋、有「植物之肉」美譽，新市區農會出產的毛豆產品便是優良蛋白質補充品。

奇美醫學中心中醫部總醫師莊照宇指出，毛豆味甘性平，可補肝養脾胃，有健脾益氣、清熱解毒、利水之效。毛豆有豐富的優質蛋白質，又稱植物肉，更有：「豆中有肉，肉中無豆」的高評價，是古代兵荒馬亂，糧食缺乏時，軍民很重要的營養來源。

毛豆不只蛋白質含量高，且富含膳食纖維及維生素B、鉀、鈣、磷、鎂等微營養素，可加強排便解毒，有助於血壓、血糖、膽固醇/脂肪肝等三高的控制，近期更有酌量植物性蛋白食物可保腎的文獻發表。不只可緩解更年期症狀，也因為取代雌激素與受體的結合，近期研究發現有抗雌激素作用，有助於預防乳癌。另毛豆吃多可能引起腹脹，除了須控制每次食入的量，也可配合吃白蘿蔔或喝麥茶消脹助消化。

營養師王逸婷表示，毛豆為優質的蛋白質來源，在蛋荒時確實是很好的蛋白質替代品，尤其在環保意識抬頭推廣減少碳足跡愛地球的現在，選擇豆類及其製品減少肉類攝取，更能愛護地球減少暖化，但提醒民眾攝取時仍須注意自身疾病，控制攝取分量及烹調方式。毛豆含有棉仔糖，因此容易脹氣的民眾需注意避免過量。

另腎臟病患者需要限制蛋白質飲食時，若要計算蛋白質分量，一份蛋白質約等於毛豆仁免洗湯匙(50公克)，毛豆莢約半碗分量，烹調方式建議以蒸、煮、烤、炒等方式減少攝取用油，避免油炸、蜜汁及糖醋的形式，切勿因旁人說毛豆好而過量進食。

雞蛋 農會 醫師

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