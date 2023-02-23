缺蛋要怪政府？謝金河：缺蛋不只台灣 是全球問題

國內面臨蛋荒，造成蛋價上漲且供應不穩，不少立委大罵政府無能，並砲轟農委會主委陳吉仲應該下台。財信傳媒董事長謝金河昨(22)在臉書PO文大談缺蛋危機，指出可能將選2024年總統的郭台銘，也跳出來怒責「剩蛋危機」，是因為最喜歡講「超前部署」的民進黨政府不會解決問題。

謝金河在臉書點出此波缺蛋危機不只出現在台灣，包括美、日等國也都受到禽流感影響，造成缺蛋。他認為這次民進黨政府「有記取先前教訓，低姿態回應」，大家拋出雞蛋議題是好事，但「全球恐怕都要面對蛋蛋危機，解決問題比互相駡來罵去更有建設性」。

謝金河援用多家媒體報導，表示美國自去年年底開始，蛋價就已大漲，從元月一顆鷄蛋1.39美元，到了去年11月已漲至3.59美元，該缺蛋的現象還蔓延到歐洲和中南美洲各地。

回看亞洲地區，近來日本也為缺蛋所苦。謝金河點出北海道最有名的名產白色戀人，也是因為缺蛋讓生產大減。日本還發現，日本逾九成的鷄蛋出口全都進到香港，「過去3年，香港從日本進口的鷄蛋成長330%，香港只有729萬人，吃掉4億顆日本鷄蛋」。

網友則留言表示，發現近來在超商的確是供貨緊繃，但好像還沒到缺蛋的窘境，「我今早在全聯隨便就買到兩盒，市場則是一堆」，隨文還附上在全聯拍攝的蛋架商品，「7-11、全家的茶葉蛋都還在10元特價欸，真的缺蛋嗎？」。

網友認為郭台銘「如果只有扯蛋就能當總統，太看眨台灣人了」、「滿腦子想選總統的人最會見縫插針，也只有他買不到蛋」。還有網友說，郭台銘在提出問題時，似乎也沒說可以解決雞蛋短缺的具體方法。

部分網友覺得這次政府的反映有點「莫名其妙」，既然缺蛋是全球問題，為何陳吉仲要搶著道歉？