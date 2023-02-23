快訊

長壽村飲食大揭密 想長壽快學會這4大共通點

美軍發布陸方間諜氣球特寫照片 可見到偵查感應器、天線與太陽能板

國民黨前中常委蕭景田替林杏兒買票「每人1萬元」 士檢偵結起訴11人

缺蛋要怪政府？謝金河：缺蛋不只台灣 是全球問題

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為新北汐止一間雜貨店到昨(22)日中午時已無蛋可賣情形。記者陳易辰／攝影
圖為新北汐止一間雜貨店到昨(22)日中午時已無蛋可賣情形。記者陳易辰／攝影

國內面臨蛋荒，造成蛋價上漲且供應不穩，不少立委大罵政府無能，並砲轟農委會主委陳吉仲應該下台。財信傳媒董事長謝金河昨(22)在臉書PO文大談缺蛋危機，指出可能將選2024年總統的郭台銘，也跳出來怒責「剩蛋危機」，是因為最喜歡講「超前部署」的民進黨政府不會解決問題。

謝金河在臉書點出此波缺蛋危機不只出現在台灣，包括美、日等國也都受到禽流感影響，造成缺蛋。他認為這次民進黨政府「有記取先前教訓，低姿態回應」，大家拋出雞蛋議題是好事，但「全球恐怕都要面對蛋蛋危機，解決問題比互相駡來罵去更有建設性」。

謝金河援用多家媒體報導，表示美國自去年年底開始，蛋價就已大漲，從元月一顆鷄蛋1.39美元，到了去年11月已漲至3.59美元，該缺蛋的現象還蔓延到歐洲和中南美洲各地。

回看亞洲地區，近來日本也為缺蛋所苦。謝金河點出北海道最有名的名產白色戀人，也是因為缺蛋讓生產大減。日本還發現，日本逾九成的鷄蛋出口全都進到香港，「過去3年，香港從日本進口的鷄蛋成長330%，香港只有729萬人，吃掉4億顆日本鷄蛋」。

網友則留言表示，發現近來在超商的確是供貨緊繃，但好像還沒到缺蛋的窘境，「我今早在全聯隨便就買到兩盒，市場則是一堆」，隨文還附上在全聯拍攝的蛋架商品，「7-11、全家的茶葉蛋都還在10元特價欸，真的缺蛋嗎？」。

網友認為郭台銘「如果只有扯蛋就能當總統，太看眨台灣人了」、「滿腦子想選總統的人最會見縫插針，也只有他買不到蛋」。還有網友說，郭台銘在提出問題時，似乎也沒說可以解決雞蛋短缺的具體方法。

部分網友覺得這次政府的反映有點「莫名其妙」，既然缺蛋是全球問題，為何陳吉仲要搶著道歉？

雞蛋 謝金河 郭台銘 陳吉仲

延伸閱讀

最新雞蛋產銷曝光！蛋雞周減33萬隻、雞蛋日供減1000箱

蛋農喊「根本不缺蛋」還賺一波 鄉民怒點2關鍵：更顯政府無能

炎亞綸稱每天有蛋吃 他造句開酸：幼兒園有小孩哪有少子化？

滿蛋「照騙」還多少假事？

相關新聞

清晨05:18東部發生芮氏規模4.5地震 最大震度3級

中央氣象局表示，今天清晨5點18分東部地區發生芮氏規模4.5地震，最大震度3級，震央位於花蓮縣政府東方11.9公里台灣東...

把握今氣溫回升！明越晚越冷 228連假先冷後暖下探8度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(23日)氣溫略升，大台北、宜蘭有局部短暫雨，...

台男驚訝日居酒屋喝到半夜隔天照上班 網曝這習慣台灣比不上

一名台灣男子在PTT上以「日本人怎麼有辦法晚上應酬，隔天正常上班？」為題發文，表示看到日本居酒屋文化後，覺得日本人真是強，讓他感嘆為何在台灣酒聚到晚間九點就累到不行，為何日本人有辦法喝酒撐到半夜，然後隔日繼續正常上班。

缺蛋要怪政府？謝金河：缺蛋不只台灣 是全球問題

國內面臨蛋荒，造成蛋價上漲且供應不穩，不少立委大罵政府無能，並砲轟農委會主委陳吉仲應該下台。財信傳媒董事長謝金河昨(22)在臉書PO文大談缺蛋危機，指出可能將選2024年總統的郭台銘，也跳出來怒責「剩蛋危機」，是因為最喜歡講「超前部署」的民進黨政府不會解決問題。

新加坡列為非洲豬瘟區 攜帶豬肉回國最高罰百萬

因應連續假期，國內外旅客增加，為防止非洲豬瘟病毒藉由國際郵包及隨身行李傳入我國，新北市動保護處提醒，出國勿攜帶、網購及郵...

飛航模式／ORBIS眼科飛機醫院來台 機上可動手術全球救盲

桃園機場日前飛來一架令不少航迷搶拍的特殊飛機，這架具備三具發動機的麥道MD-10-30，機齡已近50歲，純白色為主的機身搭配尾端、尾翼、引擎的湛藍塗裝，機身中段大大寫著「FLYING EYE HOSPITAL」（眼科飛機醫院），鮮明地向外界說明架飛機的特殊任務，巧妙地結合醫療與航空業，讓飛機本身就是一架先進的教學醫院，飛往全世界各處進行救盲任務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦