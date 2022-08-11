北海道農家傳授玉米最好吃作法 多一動作再微波更香甜美味

玉米是十分常見，又受到男女老幼喜愛的食物。然而要怎麼將玉米煮得像外面賣的一樣香甜，也是需要一些技巧的。近來就有日本網友，分享北海道農家所傳授的秘訣，能夠簡單做出香甜美味的玉米。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「poiehi」最近分享，表示將玉米先洗過剝皮之後，抹上一小匙的鹽均勻搓揉，接著再用保鮮膜包起來，以600瓦的溫度微波5分鐘，就能夠得到超甜、超多汁又美味的玉米了。

poiehi表示，這招是從北海道十勝地區種植玉米農家學來的，也是所知讓玉米最好吃的作法。因應玉米大小和微波爐功率的不同，加熱時可以多方觀察，調整出最理想的時間。

網友們也紛紛表示「感覺超好吃耶」、「我媽也會用這招超好吃」、「該準備去買玉米了」、「似乎很簡單，馬上來試試看」、「今天晚上就來吃」、「完全不知道還有抹鹽這招」、「十勝的玉米真的超讚」、「北海道的玉米特別好吃」、「我家都用600瓦加熱8分半」、「不用保鮮膜，直接帶皮加熱就好」。