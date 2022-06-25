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三貂嶺隧道自行車道試營運 預約網站6月27日正式上線

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
三貂嶺隧道自行車道即將於7月3日起重磅登場，6月27日開放試營運報名登記。圖／新北市工務局提供
三貂嶺隧道自行車道即將於7月3日起重磅登場，6月27日開放試營運報名登記。圖／新北市工務局提供

封閉37年的舊三貂嶺隧道再現百年風華。新北市工務局表示，三貂嶺隧道重新整修後，改造成自行車道，將從7月3日起開始為期2個月試營運，試營運期間每日開放4梯次入場，每次總量管制80人，歡迎民眾至預約網站申請入場，親自探訪自然與人文共存的美麗秘境。

工務局說明，三貂嶺隧道及三瓜子隧道自行車道串聯雙溪牡丹和瑞芳三貂嶺兩地觀光路線，是青春山海線低碳旅遊中最新路線，為減少交通衝擊，並考量隧道內使用空間有限，試營運期間民眾需透過網路申請入場。

工務局表示，6月27日起有興趣的民眾可至「三貂嶺隧道自行車道」網站申請入場(www.sdltbikepath.com.tw)，每日開放4梯次(每梯次各80人)採實名制登記。沿途設有解說牌說明場域特色，現場並提供導覽員解說服務，民眾可至預約網站申請導覽。

新工處說明，來三貂嶺遊玩的民眾可以從牡丹車站出發，體驗牡丹老街的人文風情後，再騎乘鐵馬或步行經過休憩站、穿越舊三貂嶺、三瓜子隧道，最後透過全國首創鋼筋壁掛棧橋銜接猴三公路後，再前往猴硐貓村等地旅遊，沿途感受豐富的自然生態地貌、人文歷史特色，可望成為愛好輕旅行民眾的打卡熱點。

雙溪區公所表示，三貂嶺隧道自行車道總長3.19公里，考量從隧道至壁掛棧橋雙向通行安全，自行車須採步行牽引方式通行(步行約40分鐘)。正式營運後將依試營運期間遊客回饋意見作調整修改，提供遊客更美好舒適的旅遊體驗。

三貂嶺隧道自行車道即將於7月3日起重磅登場，6月27日開放試營運報名登記。圖／新北市工務局提供
三貂嶺隧道自行車道即將於7月3日起重磅登場，6月27日開放試營運報名登記。圖／新北市工務局提供

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