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台指期 外資加碼空單

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照

股期雙市昨（9）日回檔修正，指數齊步震盪收黑；分析師表示，現階段期現貨正價差擴增，外資淨空單增加1,613口、攀升至1.7萬口，展望盤勢，短線宜關注國際風險及股利政策，且美債殖利率維持在4.5%左右，期市逢高須謹慎操作。

現貨與期貨行情方面，美國波士頓聯準銀行總裁Collins強調，2024年以來未見通膨數據明確回落，聯準會（Fed）應維持政策利率穩定，耐心等待CPI趨緩。

近期Fed官員不斷發言控制市場通膨預期，美股反應相對中性，美國四大指數周三漲跌互見，幅度介於跌0.18%至漲0.44%。

台股昨天資金輪動相當快速，日前強勢的營建類股賣壓沉重，營建指數下跌2.45%，重電族群走勢同樣疲弱，華城下跌近6%，盤面由航運領軍，萬海漲停帶動下，陽明漲幅也接近6%，終場在台積電貢獻約50跌點與各類股表現疲弱下，大盤下跌139點，收20,560點。

期貨部分，台指期昨天收黑，萬海逆勢漲停撐盤，鴻海收於盤上；終場台指期下跌112點至20,612點。價差方面，台指期正價差擴至51.23點，電子期正價差擴至2.42點，金融期正價差縮至3.6點。

永豐期貨表示，分析籌碼面，現貨部分三大法人賣超207.49億元；而台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,362口至7,457口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加1,613口至17,216口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，增加1,428口至5,458口。

永豐期貨指出，指數接近前高附近皆存在明顯賣壓，且過去三日領漲族群皆不相同，資金輪動快速。若非長紅突破前高，目前震盪整理等待乖離收斂可能性較高。

群益期貨表示，現階段外資賣超現貨、且期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局目前是偏樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀格局。因為籌碼面中性偏樂觀，加上波動率在下跌的行情反而是跟著下跌的，且類股結構上並未被破壞，台股整體走勢維持正向。

期貨分析師指出，台指期短線終止連漲，短線宜關注國際風險及股利政策，且美債殖利率維持在4.5%左右，期市逢高須謹慎操作。

台指期 期貨

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