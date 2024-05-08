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國巨、臺慶科 認購聚光

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
國巨董事長陳泰銘。 （聯合報系資料庫）
國巨董事長陳泰銘。 （聯合報系資料庫）

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電子業進入五窮六絕的淡季，但部分族群營運並不淡，包括被動元件及PCB銅箔基板等，前者由龍頭日商村田領頭看旺市況，後者則因為近兩年首見報價喊漲，加上台達電法說會釋出下半年優於上半年展望，激勵科技股表現，相關權證也交投熱絡。

在電子淡季中，部分電子相關族群的業績仍有起色，包括被動元件及PCB銅箔基板，以及法說展望佳個股。其中，被動元件的龍頭日商村田看旺市況，激勵國巨（2327）、臺慶科（3357）股價上揚，淡季不淡的電子股相關權證可伺機布局。

第2季營運成長股相關認購權證
第2季營運成長股相關認購權證

台股昨（7）日震盪走高、櫃買市場開高走低，中小型電子股短線仍有賣壓，但景氣復甦股以及近期法說會釋出正面訊息的電子股乃受市場關注。非電族群近期漲跌互見，電線電纜持續受到資金青睞，短線上市場聚焦電器電纜、航運，建材營造、觀光餐旅。

國巨第1季營收285.05億元，季增4.2%、年增9.2%。展望今年第2季，法人分析，國巨目前仍處季節淡季，雖然手機、PC及消費品等看到復甦，但仍沒有太大幅度的回升，從產能利用率規劃來看，預估較今年第1季小幅回升。

在第2季財測上，法人預期國巨營收可望呈現增長，毛利率與今年第1季相比有低個位數增長，費用併購施耐德電機感測器部門後逐步調整及精簡，原始產品研發製造商（OPM）也將有個位數增長。

臺慶科今年成長動能明確，包括DDR5所使用的電感已通過認證；其次是AI、HPC用的TLVR電感（利用耦合電感串聯調諧電感，來增加耦合電流並快速增加電流響應）也會貢獻營收；第三是新的網路變壓器開始量產；第四是和鈺邦的通路互補，提升綜效。

在今年目標營收上，法人指出，臺慶科看好網通、部分伺服器的業績成長，車用產品也有新客戶加入，但車用產品的價格壓力可能會在今年下半年比較明顯，主因電動車整車價格下滑，對於零組件的價格也會有要求。因此，臺慶科若營收成長、獲利也會成長，訂單增加提升稼動率，有助於毛利率上揚。

權證發行商建議，看好國巨、臺慶科等被動元件族群股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局，藉以放大槓桿利潤。

國巨 權證 營收

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