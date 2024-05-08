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權民搶百萬／槓桿效果 強化收益

經濟日報／ 王皓正

台股在今年3月突破期盼多年的2萬點大關。面對多空交替的時局，現下流行的投資觀念是，在投資組合中適時配置「權證」商品，有機會藉由權證具有「槓桿效果」的特性，強化投資收益；權證商品的另外一個特色，就是僅需小部位資金就可以進行布局，且多空皆宜，此特點對於調整投資組合，具有相當的優勢。

面對台灣權證市場的發展機會，凱基證券秉持積極的態度參與市場，把握發行機會，除提供投資人豐富的連結標的與多元條件，讓投資人都能找到適合權證外，亦致力維持合理且良好的造市品質，讓整體市場更加熱絡。此外，因應投資人對權證資訊便利性的需求，凱基證券設立「凱基證券樂活投資人」官方LINE帳號，讓投資人可以隨時透過手機，快速查詢個股資訊，以及條件合適的凱基權證。

感謝經濟日報持續14年舉辦「權民搶百萬」的活動，透過媒體的力量，推動權證市場的廣度與深度；凱基證券落實「致力于您的富足人生」之品牌精神，將持續透過多元的權證發行策略，滿足投資人需求，亦希望投資人將凱基權證納入投資組合。

凱基證 權證

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