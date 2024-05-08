權民搶百萬 券商造市熱

台灣的權證市場發展，至今已超過20年了。期間隨著發行券商越來越多、發行商造市越趨完善，加上政府政策的力挺支持，以及投資大眾的積極參與，使得市場越發蓬勃發展，現已形成投資市場重要的「全（權）民運動」。經濟日報開業界先河，自2009年舉辦「權民搶百萬」以來，至今已歷經第14年，並成為台灣權證市場中最受矚目的權證活動。

凱基證董事長許道義：槓桿效果 強化收益

凱基證券董事長許道義（凱基證券／提供）

台股在今年3月突破期盼多年的2萬點大關。面對多空交替的時局，現下流行的投資觀念是，在投資組合中適時配置「權證」商品，有機會藉由權證具有「槓桿效果」的特性，強化投資收益；權證商品的另外一個特色，就是僅需小部位資金就可以進行布局，且多空皆宜，此特點對於調整投資組合，具有相當的優勢。

面對台灣權證市場的發展機會，凱基證券秉持積極的態度參與市場，把握發行機會，除提供投資人豐富的連結標的與多元條件，讓投資人都能找到適合權證外，亦致力維持合理且良好的造市品質，讓整體市場更加熱絡。此外，因應投資人對權證資訊便利性的需求，凱基證券設立「凱基證券樂活投資人」官方LINE帳號，讓投資人可以隨時透過手機，快速查詢個股資訊，以及條件合適的凱基權證。

感謝經濟日報持續14年舉辦「權民搶百萬」的活動，透過媒體的力量，推動權證市場的廣度與深度；凱基證券落實「致力于您的富足人生」之品牌精神，將持續透過多元的權證發行策略，滿足投資人需求，亦希望投資人將凱基權證納入投資組合。（王皓正）

台新證董事長郭嘉宏：商品靈活 流動性佳

近日全球經濟活動變化快速，通膨危機伴隨戰爭議題不斷，世界經濟論壇（WEF）更指出全球債務比已攀升至將近100%，已開發經濟體面臨停滯性通膨風險。國際股市來看，4月指數急跌敲響警鐘，是美股近半年來首次回檔突破月線，台股更一度跌落2萬點大關，投資人不可不慎。

在波動的世代，不可能不了解波動率商品，論台灣的金融商品，少有像權證流動性如此豐沛亦具備選擇權特性的投資工具。以價外認購權證為例，看對方向會加速上漲，看錯方向將減緩跌幅；倘若預測大漲或大跌，甚至可搭配現股一起操作保護性賣權策略（買股票+買賣權），待方向出現便獲利了結。

權證的多空靈活性、槓桿性及流動性早已超越多數金融工具，若能再搭配鬆綁處置股發行條件，能見度定將再提升不少。除權證外，股權連結之結構型商品也是許多客戶偏好操作的商品之一，主要是該商品可客製化，投資人在大盤與個股走勢飄忽的情形下，可藉由該商品用低成本接到自己所關注的股票，至少也可以收到高的利息收益，將結構型商品與權證交互運用是更好的操作策略。(蔡靜紋)

元大證總經理王義明：以權代股 攻守兼備

元大證券總經理王義明（本報系資料庫）

今年來台股持續走強，加權指數突破2萬點大關，不斷刷新歷史新高紀錄。隨台股氣氛高漲，也帶動權證市場日均成交量持續成長，顯見多數投資人已懂得善用權證參與股市操作，利用權證高槓桿特性，可使用較少資金參與多空行情，輕鬆達到事半功倍的投資效果。

搭配今年台股的投資熱潮，權證發行商持續積極發行各類權證商品，提供投資人更多元的商品條件選擇。據統計，今年來權證市場平均每天有300檔以上的新權證掛牌交易，發行熱度創下歷史新高。

台股從5月開始，將陸續迎接520行情、密集的企業法說會，及除權息旺季到來，對於不想錯失後續行情，但卻懂得居高思危的投資人，元大證券建議可以善用「以權代股」的操作策略。

透過「以權代股」，除享有權證高槓桿特性，可提升資金使用的靈活度外，當走勢不如預期時，也能透過權證最大損失有限的特性，獲得預設停損點的效果，堪稱攻守兼備的投資工具。

元大證券提醒投資人在選擇權證時，應挑選信譽良好「不調降隱波」的發行券商，才不會陷入少賺或多賠的窘境。(盧宏奇)

群益金鼎證總經理李文柱：善用策略 應對風險

群益金鼎證券總經理李文柱 。群益金鼎證券／提供

今(2024)年，隨著台股加權指數不斷大漲小回並創新高，權證市場也呈現令人矚目的發展趨勢，吸引了愈來愈多的投資人和機構法人關注。權證作為一種衍生性金融商品，具有槓桿效應和多樣化的投資策略，已成為投資人多元化資產配置的重要一環。

隨市場不斷蓬勃發展，各大發行商紛紛推出了多元化的權證產品，涵蓋了股票、ETF、商品等多個市場，滿足各式各樣的需求。同時，一些新興的投資策略，如避險策略、波動交易策略等，也開始在權證市場中得到應用，為權民提供了更多的機會和風險管理工具。

群益金鼎證券持續在權證市場上扮演重要角色，不僅通過各種形式的教育訓練，提高投資者對權證市場的認識和理解，還透過不斷的市場分析和研究，幫助投資者提升投資能力，更好地因應市場變化和風險挑戰。同時，也透過權民搶百萬的市場宣傳和推廣活動，提高投資者對權證市場的關注度和參與度，促進市場的健康發展。

綜上所述，在這充滿活力的權證市場中，期待更多創新、更多機會，讓權證市場得以真正成為「權民運動」。(高瑜君)

兆豐證總經理吳明宗：市場需求 持續增溫

兆豐證券總經理吳明宗。記者曾吉松／攝影

台股今(2024)年量價齊揚，表現亮眼。隨著AI產業快速發展，由高速運算伺服器需求，拓展到車用平台、人型機器人，引動新一波供應鏈族群股價大漲，台灣電子股在AI產業鏈中具有關鍵地位，持續吸引國際資金挹注。

此外，台股有許多獲利穩健、配息豐厚的績優公司成為市場關注焦點，高股息相關ETF規模持續擴大，更顯示台灣市場資金動能充沛。

而隨著市場行情走升，盤面上許多績優股票都成為高價股，投資人利用權證投入金額低、高槓桿特性來參與個股漲幅，使權證需求持續增溫。以台積電為例，今年以來該公司股價大漲，其權證流通檔數增加達四成，不難看出權證投資人對熱門高價股的殷切需求。

在台股創歷史新高之際，兆豐證券掌握產業趨勢與市場脈動，篩選優質標的發行權證，用心做好權證造市服務，讓高價股投資更加便捷，並與時俱進建構更高效、更友善的交易平台，權證專屬網頁「兆豐權壘打」的權證價格透明專區，讓投資人預先知悉股價漲跌所對應的權證價格，在變動快速的股票市場中，更能掌握制勝先機。(楊淨淳)

中信證總經理林佳興：投資權證 機會正好

中國信託證券總經理林佳興(中國信託證券/提供)

由經濟日報所主辦的「第14屆權民搶百萬」權證實體競賽活動已順利落幕。感謝主辦方用心經營與推廣，藉由年年舉辦實體交易競賽活動，讓認購與認售權證這個商品於市場上持續有熱度與話題性，並透過各式宣導教育媒介，讓更多投資族群有機會瞭解權證商品特性。

根據本公司經紀客戶參與度顯示，事實上，不少客戶每年都會來報名參與「權民搶百萬」實體交易競賽活動，以本屆賽事為例，參賽人數呈現逐月增加態勢，顯見本競賽活動已深植人心，成為權證投資人每年必定共襄盛舉的市場重要賽事之一。

今年以來，總體經濟逐漸恢復，全球股市投資氣氛佳，台股自年初至今，亦呈現大漲小回的多頭趨勢，甚至衝上2萬點大關。隨各類利多事件到來，整體台股後市展望樂觀，正是投資人善用權證「以小博大」的好機會。

中信權證目前存續權證標的涵蓋範圍超過400檔，今年度將持續篩選市場優質熱點標的，提供廣度及深度兼具的權證條件，以滿足投資人多樣性需求；而中信權證也將秉持打造優質造市品質，讓投資人更容易捕捉標的現貨漲跌變化。(廖賢龍)

國泰證總經理周冠成：普惠金融 機制完善

國泰證券總經理周冠成。國泰證券／提供

台灣開放權證商品交易至今已逾20年，權證市場逐年蓬勃發展，各家發行券商在造市制度亦愈趨完善，期許穩健造市、力行普惠金融。

國泰證券在2023年權證發行檔數較前一年增加近四成，顯示權證商品的靈活特質受到市場喜愛，在券商積極投入資源下，權證市場亦呈現活絡並具備完善機制的環境，更造就投資大眾積極參與，台灣「權」民運動正興起。

近期台股屢寫佳績，權證交易也熱度不退，國泰證券觀察，權證屬主動式操作且具槓桿效果，吸引不少熱衷短線操作的投資人。另外，權證進入門檻相對個股低，且有以小搏大的特性，亦受到新手投資人喜愛。

因此，國泰證券權證造市團隊也秉持永續經營的初衷，持續投入資源優化系統，以追求造市品質的穩定性為首要之重，聆聽投資人的需求，致力提供與時俱進的金融商品，為投資人提供一個穩定且多元的交易環境。

展望權證市場未來發展，國泰證券也盼偕同專業財經媒體，充分發揮教育影響力，以多管道為大眾提供金融交易知識，讓投資人能充份理解如權證等投資工具的使用方式。(崔馨方)

永豐金證總經理張李章隆：數位科技 升級服務

永豐金證總經理張李章隆（本報系資料庫）

權證避險降稅已於2023年11月10日實施，降低權證發行券商的避險成本，進而提升權證造市品質，活化了整體權證市場。在實施降稅初期的五個月期間，權證成交金額由去年實施前日均量28億元，上升到實施後的日均量36億元，加上今年第1季加權指數突破20,000點大關，可以預期今年權證市場將會熱鬧非凡。

金融服務走向數位化、智慧化時代，永豐金證券「善用數位科技的力量」，推出新一代大戶投APP，同時運用最新數據分析與AI人工智慧技術，開發出個人化盤前智慧解析、台股時間軸、多因子策略雷達等新功能，強化投資人的使用體驗。投資人可以透過選股功能，進入權證資訊畫面，便能快速篩選出想要投資的權證，即時掌握最佳買賣時機。

2022年的航海王，2023年的AI概念，金融市場永遠充滿著投資機會，而永豐金證券扮演著提供金融工具的角色，在權證發行條件上兼顧廣度與深度，提供投資人多元選擇，並且在造市方面，維持充足的流動性，搭配優質的客戶服務，提供順暢的溝通管道，達成翻轉金融共創美好生活的目標。(周克威)