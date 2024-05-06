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期貨商論壇／榮剛期 伺機布局

經濟日報／ 記者王皓正整理
榮剛董事長王炯棻。 圖／聯合報系資料照片
榮剛董事長王炯棻。 圖／聯合報系資料照片

榮剛（5009）為台灣特殊鋼製造行業的龍頭企業，在行業內具有較強的競爭力和良好的發展前景。長期來說，未來隨著行業需求的增加，公司有望持續受益。短期來說，榮剛的穩健財務表現和良好的行業前景為投資提供良好機會，可以關注市場短期波動，適時交易，把握價格波動帶來的投資機會。

榮剛的業務主要集中在生產高端特殊鋼材料，包括功能型不鏽鋼、高合金工具鋼、高清淨鋼、塑膠模具鋼及超合金等產品。憑藉著技術優勢和廣泛的產品應用，榮剛在航太、能源、油氣等領域擁有穩固的市場地位。

根據榮剛2024年第1季財報顯示，公司稅後純益為5.78億元，年增0.05%；歸屬母公司業主淨利為5.71億元，年增3.46%，每股稅後純（EPS）1.00元。此外，公司的營收和獲利均創下同期新高，表現穩健。

榮剛所處的特殊鋼製造行業前景看好，因隨著全球航太、能源、油氣等產業的持續發展，對高端特殊鋼材料的需求將持續增加。

不過，特殊鋼製造行業的競爭激烈，以及市場需求的不確定性。此外，全球經濟、貿易政策等因素，也都可能會對公司業績產生影響，投資者應該保持警覺。（兆豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

榮剛

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