譜瑞、信驊 押長天期

台股上周2萬點上呈現高檔震盪整理格局，周五以上漲107點至20,330點作收、漲幅0.5%，高價股方面呈漲跌互見，其中，譜瑞-KY（4966）、信驊分別上漲1.9%、3.3%，表現相對強勢。

譜瑞上周五跳空上揚，盤中最高漲至826元，一度觸及月線，但後來漲幅收斂，終場以上漲15元至784元收盤、漲幅1.9%。

法人表示，展望2024年，消費性、商用PC市場可望有新一波換機需求，也有機會看到一些AI NB / PC，而AI都需要更高階的傳輸速度、記憶體等支援，譜瑞很多高速解決方案都將受惠，此外，也仍將受惠客戶應用擴大與升級，整體營運將有望逐步轉佳。

法人指出，第2季財測比市場預期低，不過最差狀況是現在，今年雖然不好狀況接續而來，但股價已經提前反應，下半年將迎向旺季，譜瑞的高速傳輸產品為AI PC升級之要角，未來幾年將受惠此趨勢。

信驊上周五大漲105元至3,235元作收，漲幅3.3%，股價站於所有均線之上，一舉超越世芯-KY，再度拿回股王寶座。

權證發行商建議，看好譜瑞-KY、信驊的投資人，可買進價外15％與價內10％、距到期日90天以上認購權證。

譜瑞-KY相關權證包括譜瑞群益3A購05（718096）、譜瑞國泰41購01（718283）；信驊相關權證有信驊群益39購02（716063）、信驊元大38購01（708634）。