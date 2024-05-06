全民權證／台達電 兩檔搶鏡

經濟日報／ 記者楊淨淳整理
台達電相關權證 圖／經濟日報提供
台達電相關權證 圖／經濟日報提供

台達電（2308）獲得多家內外資法人看好，包括美銀、花旗、摩根大通、麥格理、高盛等外資紛紛給予「優於大盤」與「買進」評等，目標價介於430元至350元之間，上周五股價大漲逾半根停板，上漲18元，收327.5元。

近期供應鏈傳出台達電於液冷散熱有所斬獲，展望後市，輝達GB200散熱將於2025年由風冷轉向液冷技術，由於每台伺服器機架GB200的熱量成本是H100的11倍，將推動2024-2027年伺服器散熱市場規模大增四倍，而液冷市場價值將增長25倍。

權證發行商建議，投資人可買進價外15％與價內10％以內、距到期日90天以上權證，如台達電台新3A購02（030113）、 台達電兆豐3A購02（0847029）。（台新證券提供）

台達電 權證

延伸閱讀

輝達新 AI 晶片遲到 台鏈緊張

全民權證／台達電 兩檔亮眼

被輝達員工爆料「很難共事」！黃仁勳：形容很貼切

光寶、台達電、群電法說接續登場 聚焦

相關新聞

長榮航、裕隆 認購靚

台股近期反彈重登月線，盤面類股良性輪動，非電子股躍居盤面焦點，長榮航（2618）、裕隆等傳產指標股表現相對強勢，後市仍有...

創意、宜特 四檔聚光

台股多空交戰激烈，現階段盤面上具備業績題材支撐的「營運優質股」，短線走勢相對抗震，將有機會躍居多頭焦點，投資人可參考創意...

全民權證／立積 選逾兩個月

射頻IC廠立積（4968）表示，中國大陸電信商需求相當強勁，看好下半年不論大陸及全球市場都可望重回成長動能，對下半年營運...

全民權證／台達電 兩檔搶鏡

台達電（2308）獲得多家內外資法人看好，包括美銀、花旗、摩根大通、麥格理、高盛等外資紛紛給予「優於大盤」與「買進」評等...

期貨商論壇／航運期 靈活避險

台股4月29日回到月線之上後，整體盤勢仍狹幅震盪，而相關AI類股也在上周熄火，營建相關概念自4月3日花蓮大地震後成為近期...

全民權證／高力 挑價內外15%

高力（8996）熱泵庫存調整近尾聲，加上切入美系液冷散熱供應鏈有成，未來相關產品出貨量具想像空間，近日股價強勢整理。高力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。