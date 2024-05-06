全民權證／台達電 兩檔搶鏡

台達電（2308）獲得多家內外資法人看好，包括美銀、花旗、摩根大通、麥格理、高盛等外資紛紛給予「優於大盤」與「買進」評等，目標價介於430元至350元之間，上周五股價大漲逾半根停板，上漲18元，收327.5元。

近期供應鏈傳出台達電於液冷散熱有所斬獲，展望後市，輝達GB200散熱將於2025年由風冷轉向液冷技術，由於每台伺服器機架GB200的熱量成本是H100的11倍，將推動2024-2027年伺服器散熱市場規模大增四倍，而液冷市場價值將增長25倍。

權證發行商建議，投資人可買進價外15％與價內10％以內、距到期日90天以上權證，如台達電台新3A購02（030113）、 台達電兆豐3A購02（0847029）。（台新證券提供）