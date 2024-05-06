全民權證／高力 挑價內外15%
高力（8996）熱泵庫存調整近尾聲，加上切入美系液冷散熱供應鏈有成，未來相關產品出貨量具想像空間，近日股價強勢整理。高力三大產品線為交換式能源轉換器、燃料電池零組件代工及資料中心散熱方案，其中熱泵第2季出貨量趨穩，並投入下一世代熱泵產品開發，有機會明、後年量產。
高力提供浸沒式及水冷方案，法人表示，輝達DGX GB200系統改採水冷解決方案，將帶動相關零組件市場增長。高力切入分岐管供貨，打入美系供應鏈，添增營運成長動能。權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上認購權證，如高力中信3A購01（083050）、高力台新3A購02（031708）。（中國信託證券提供）
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