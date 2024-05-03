全民權證／譜瑞 優選逾兩個月

譜瑞-KY（4966）3月合併營收13.91億元，月增35.9％，並較去年同期增加33.1％；首季合併營收38.14億元，為同期新高，年增25.4％。下半年在美系平板大廠客戶拉貨轉強，筆電、伺服器等應用復甦，業績可期。市場傳譜瑞-KY將打入輝達（NVIDIA）GB200供應鏈，耕耘已久的PCIe Gen 5 Retimer晶片也獲OEM／ODM廠導入，用於GB200相關AI伺服器。譜瑞的PCIe Gen 5 Retimer晶片獲得OEM／ODM廠商青睞，將導入應用在搭載GB200的AI伺服器當中，預期今年底前同步進入量產階段，明年隨著AI伺服器商機持續爆發，譜瑞出貨動能可望更強。

看好譜瑞-KY的投資人，可以挑選價外20%至價內10%、有效天期60天期以上的商品介入。（永豐金證券提供）