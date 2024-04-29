期貨商論壇／群聯期 伺機布局

群聯（8299）是一家主要從事NAND Flash控制IC和相關產品的設計、製造和銷售的公司；隨AI和數據中心需求的增加， 因身為NAND Flash供應鏈受到市場關注，有望受惠相關商機。

群聯產品被廣泛應用於數據存儲、移動設備和AI應用等領域，隨著全球數據需求的增加，特別是AI和大數據的發展，群聯的市場前景非常看好。此外，公司近期推出的新產品「aiDAPTIV+」，專注於解決中小企業在AI應用中的硬體成本問題，顯示其在技術創新方面的努力和潛力。

根據最近一季度的財報，群聯的業績表現良好，公司的營收和利潤均呈現穩健增長的趨勢，主要得益於NAND Flash市場需求增加以及新產品推出。展望未來，群聯有望受益於AI、大數據和數據中心等行業的持續增長。隨著這些行業的發展，對NAND Flash和相關產品的需求將持續增加，這將為群聯帶來更多的商機和成長空間。此外，在技術創新和產品開發方面的持續投入，也將為其未來的發展奠定良好的基礎。

基於對群聯的業務、財務狀況和未來展望的分析，對前景持樂觀態度。群聯作為NAND Flash控制IC市場的重要參與者，將受益於行業的持續增長和技術創新的推動。（兆豐期貨提供）