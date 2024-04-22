期貨商論壇／台積期 保守觀望

富邦期貨分析師曹富凱表示，觀察國際市場變化，聯準會官員威廉斯放鷹，儘管聯準會今年升息可能性非常非常低，但聯準會可能要等更長一段時間才會降息，加上外資持續賣超，且中東緊張情勢升級，國際利空短期仍未化解，台股短線面臨震盪拉回壓力。

台積電（2330）18日召開法說會，因部分產業復甦低預期，調降整體半導體產業營收年增率及晶圓代工產業預估，其中半導體產業年增率由超過10%下修至10%，晶圓製造產業年增率由20%下修至14~19%，失望性賣壓拖累台積電ADR下挫，半導體類股賣壓沉重，費城半導體指數也重挫。

儘管聯準會今年升息可能性非常非常低，但市場普遍預期聯準會可能要等更長一段時間才會降息，加上外資持續賣超，且以色列仍不排除對伊朗回擊，國際利空短期仍未化解，台股短線面臨震盪拉回壓力，後市留意探底風險恐仍未排除。國際市場眾多利空及台指的空方趨向，恐衝擊台積電期貨近期表現。

曹富凱表示，消息面以觀，美國半導體股重挫，對台積電期表現相對不利，短線上投資人宜保守觀望；技術面觀察，台積電在4月19日的跳空直接摜破所有短期均線，使得目前空方占據優勢，短期利空可能會使台積電期壓低跌破2月以來低點，投資人可以考慮偏空來操作股票期貨。（富邦期貨提供）

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