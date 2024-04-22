快訊

大震撼…聯電退出聯詠董事會 市場緊盯後續是否出脫持股

期貨商論壇／台積期 保守觀望

經濟日報／ 記者周克威整理
台積電。 美聯社
台積電。 美聯社

富邦期貨分析師曹富凱表示，觀察國際市場變化，聯準會官員威廉斯放鷹，儘管聯準會今年升息可能性非常非常低，但聯準會可能要等更長一段時間才會降息，加上外資持續賣超，且中東緊張情勢升級，國際利空短期仍未化解，台股短線面臨震盪拉回壓力。

台積電（2330）18日召開法說會，因部分產業復甦低預期，調降整體半導體產業營收年增率及晶圓代工產業預估，其中半導體產業年增率由超過10%下修至10%，晶圓製造產業年增率由20%下修至14~19%，失望性賣壓拖累台積電ADR下挫，半導體類股賣壓沉重，費城半導體指數也重挫。

儘管聯準會今年升息可能性非常非常低，但市場普遍預期聯準會可能要等更長一段時間才會降息，加上外資持續賣超，且以色列仍不排除對伊朗回擊，國際利空短期仍未化解，台股短線面臨震盪拉回壓力，後市留意探底風險恐仍未排除。國際市場眾多利空及台指的空方趨向，恐衝擊台積電期貨近期表現。

曹富凱表示，消息面以觀，美國半導體股重挫，對台積電期表現相對不利，短線上投資人宜保守觀望；技術面觀察，台積電在4月19日的跳空直接摜破所有短期均線，使得目前空方占據優勢，短期利空可能會使台積電期壓低跌破2月以來低點，投資人可以考慮偏空來操作股票期貨。（富邦期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

半導體 台積電 期貨交易

延伸閱讀

台積電揭露 去年獨董、董事酬勞近2000萬元　

蔡英文感恩之旅南下高雄：陳其邁沒日沒夜打電話 台積電終於設廠

台積電無庸置疑很好…為何法說變法會？ 專家曝原因：現階段股市易暴漲暴跌

台積電（2330）會繼續投資且越跌越買！ 財經達人：今年可能將不只一次打破單季營收最高紀錄

相關新聞

台指期 上檔壓力沉重

台股上周五（19日）呈開低走低格局，台積電法說會不如市場預期，加上盤中傳出以色列與伊朗衝突加劇等利空消息影響，電子、金融...

期貨商論壇／台積期 保守觀望

富邦期貨分析師曹富凱表示，觀察國際市場變化，聯準會官員威廉斯放鷹，儘管聯準會今年升息可能性非常非常低，但聯準會可能要等更...

期貨商論壇／黃金期 有望攀高

伊朗發動無人機及導彈攻擊以色列空軍基地，再度點燃中東危機，帶動避險需求上升，也讓黃金期貨價格一度突破2,400美元大關。

玉晶光、川湖 認購熱

台股多空震盪，現階段盤面上具備業績題材支撐的「營運優質股」，短線走勢相對抗震，有機會躍居多頭焦點，投資人可參考玉晶光（3...

新興、慧洋 四檔揚帆

半導體權值股領頭跳空重挫，領跌大盤指數摜破2萬點大關後持續下殺，上周五（19日）重跌774點，收19,527點，成交值7...

台積、0050 買逾90天

台積電（2330）法說會下修今年全球半導體、全球晶圓代工，以及車用市場等三大領域展望，震撼市場，上周五（19日）股價大跌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。