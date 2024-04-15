奇鋐、雙鴻 挑中長期

輝達（NVIDIA）最新AI晶片GB200將於今年下半年量產上市，確定採用水冷做為主要散熱技術，國內散熱雙雄奇鋐（3017）、雙鴻（3324）搶食水冷商機。權證發行商表示，散熱廠商長線營運可期，投資人可透過中長天期權證商品布局，以掌握人工智慧（AI）商機。

奇鋐、雙鴻相關權證 圖／經濟日報提供

本國投顧法人表示，為搶食AI帶動的龐大商機，奇鋐估今年資本支出約12億元，因AI3DVC訂單增加，正持續擴增越南產能，越南一廠將進入量產階段，二廠則將在第2季加入生產，今來自越南產值貢獻上看150億元。

雙鴻今年初估資本支出上看12億至15億元，大多用於部署水冷產線，泰國水冷產線估今年第4季將開始貢獻營收，墨西哥廠則仍在籌備中，長程目標希望兩大海外生產基地能占總產能五成。

投顧法人認為，隨著晶片功耗瓦數不斷提升，將催化水冷散熱滲透率加速提升，為散熱廠商帶來更大商機。展望今年，AI伺服器GPU隨缺料緩解，將逐季放量成長，今年下半年量產的B200/GB200和ASIC熱功耗達1,000W以上，高單價高毛利的液冷散熱元件將於今年下半年進入小量產階段，2025年時，水冷產品更將放量成長。

在晶片熱功耗設計（TDP）持續上升，看好奇鋐、雙鴻為台系服器散熱領域領導廠，法人維持奇鋐「買進」評等，目標價700元，雙鴻「強力買進」評等，目標價1,050元。

從奇鋐3月營收50.8億元，月增11.6%、年增6.6%，可見散熱廠表現較2月明顯回溫。