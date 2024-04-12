全民權證／奇鋐 買價內外10％

經濟日報／ 記者盧宏奇整理
奇鋐相關權證 圖／經濟日報提供
奇鋐相關權證 圖／經濟日報提供

奇鋐（3017）受惠於輝達（NVIDIA）下一世代GPU搭載水冷散熱技術，陸續打入多家美系水冷供應鏈，並提高相關零組件自製率，將躋身水冷散熱整體解決方案供應商。

法人分析，奇鋐為伺服器3DVC高階氣冷散熱模組、AI風扇及水冷板（Cold Plate）供應商之一，冷卻液分配裝置（CDU）、分歧管（CDM）等水冷相關零件亦採自製，目前已陸續出貨，明年開始放量。

美系CSP今年推出的ASIC伺服器，部分專案將搭載水冷散熱產品，加上輝達B200/GB200部分機種亦採水冷散熱，法人預期奇鋐今、明年水冷營收將大幅成長，並帶動產品組合轉佳。權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距離到期日90天以上認購權證，參與這波短多行情。（中國信託證券提供）

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