全民權證／家登 押價內外15%

台積電法說會在即，概念股紛紛提前發動，半導體設備指標股家登（3680）昨（11）日上漲4.32%或19.5元，收上470.5元，收復短期均線。

家登先進製程晶圓傳送盒FOUP（Diffuser）已經正式跨過大客戶認證，並自今年第1季開始出貨，預估新訂單市占率將大幅超越競爭對手，預估今年整體FOUP出貨量接近倍數成長。家登營運具備三大亮點：第一，先進光罩載具仍受惠於EUV製程演進、規格升級、開案量增加；第二，晶圓載具市占率大幅提升；第三，跨入航太精密加工市場。

看好家登後市的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日120天以上的權證，參與這波行情。（群益金鼎證券提供）

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