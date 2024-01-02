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櫃買中心公告2024年第1季得為認購（售）權證（含牛熊證）之標的證券

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心於1月2日公告2024年第1季符合申請上櫃認購（售）權證之標的證券。經櫃買中心審核結果，計有漢來（1268）等255種上櫃證券符合申請為上櫃認購（售）權證標的證券標準。發行人可參考櫃買中心公告作為規劃發行上櫃股票認購（售）權證之依據。

2024年第1季與2023年第4季（調整後版本）比較，所有發行人可發行標的增加19家公司，包括燦星旅、山富、公準、佳穎、漢科、利機、振發、擎邦、撼訊、驊訊、大中、益安、宏觀、信紘科、安碁、叡揚、安國、凱碩，以及常珵。

至於A級發行人可發行標的增加26家公司，包括世豐、協禧、華義、大綜、曜越、宇峻、其陽、東隆興、南仁湖、捷波、艾華、中探針、富旺、岳豐、旺玖、互動、台銘板、應廣、騰雲、衛司特、九暘、德勝、康全電、天宇、紅木，以及青鋼。

櫃買中心 2024 認購

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