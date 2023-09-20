9月電子期金融期齊跌.

「英特爾創新日（Intel Innovation 2023）」在美國聖荷西登場，已先宣布推出下世代以玻璃為基板的先進封裝方案，這次聚焦在AI、英特爾新一代平台系統，也會拓展Intel Agilex FPGA產品組合，並擴大可程式化解決方案事業部（PSG）的產品線，概念股漲聲響起，相關權證可伺機布局。

2023-09-19 22:17