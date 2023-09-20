9月電子期金融期齊跌.
台北股市今天下跌101.57點，收16534.75點。9月電子期收805.85點，下跌3.15點，正價差0.28點；9月金融期收1644點，下跌9點，逆價差1.51點。
9月電子期以805.85點作收，下跌3.15點，成交443口。10月電子期以807.85點作收，下跌2.95點，成交1167口。
電子現貨以805.57點作收，下跌5.99點；9月電子期貨與現貨相較，正價差0.28點。
9月金融期以1644點作收，下跌9點，成交497口。10月金融期以1652點作收，下跌4.6點，成交709口。
金融現貨以1645.51點作收，下跌8.37點；9月金融期貨與現貨相較，逆價差1.51點。實際收盤價以期交所公告為準。
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