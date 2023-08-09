長榮航太、三陽 認購夯

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台股今日開高走低，盤面個股跌多漲少，「利基題材股」在個別利多發酵下，吸引買盤追捧，激勵股價逆勢強揚，成為市場焦點，相關權證也紅光滿面，後市可留意介入時機。

台股多空拉鋸，盤勢震盪，「利基題材股」各擅勝場，躍居為盤面亮點，長榮航太（2645）、三陽工業（2206）等股逆勢走揚；權證專家昨（8）日表示，投資人可以挑選偏價外、且長天期的領漲股權證介入，且買強不追弱，拉高獲利槓桿。

近來多空變數仍多，全球股市普遍震盪，台股也齊步整理；時序進入8月之後，法人預期指數仍處震盪走勢，建議選股不選市，短線以強勢股為首選。

如長榮航太、三陽工業等，目前股價強勢抗震、屬於「利基題材股」，在個別利多發酵下，吸引買盤追捧，激勵股價逆勢強揚，成為市場焦點，也帶動相關認購權證交投轉趨火紅，成為盤面交易熱絡族群。

長榮航太上半年營運成績出爐，稅後純益來到9.33億元、年增15%，每股稅後純益（EPS）2.55元，法人指出，以長榮航太上半年毛利率19%來看，第2季毛利率來到歷史高檔水準，帶動長榮航太繳出穩健成長成績。

除飛機維修與零組件製造均有穩健成長動能外，長榮航太也切入無人機製造，今年將先交出原型機，並爭取量產，後續無人機也有望成為長榮航太另一成長動能。

上半年營收71.02億元、年增22%，其中6月營收來到14.74億元，寫下單月新高，長榮航太年初預期今年零組件製造隨全球解封挹注，航太零組件需求回歸正常，公司也看好零組件製造將成為今年業績主要成長動能。

至於三陽工業，三陽機車展現強大市場銷售力，7月市占率首度突破四成，其中主打女性客層的LBCU自上市以來，一個多月接單已破6,000台。法人預期，三陽在汽機車銷售雙增下，7月營收將有望順勢戰高，全年營收可能會比預期的700億元還好。

三陽以單月銷售27,770台、單月市占率首次突破40%大關達到41.2%，並連續15個月坐穩單月銷售冠軍，更因高階車款占比約達五成，對營收與獲利的挹注更可觀。

法人表示，三陽由於銷售汽、機車有成，近年逐漸跨足資產開發，而轉投資農林除了土地多，又有碳匯收益，搭上碳權題材躍居焦點，吸引買盤紛紛進駐，三陽也同步受益。