鈊象財報／第1季大賺14.45元 創歷史新高

遊戲股王鈊象（3293）9日公告首季每股純益14.45元，單季獲利創歷史新高，業績表現亮眼。

鈊象今年因新切入的歐洲市場與東南亞市場均處於高成長階段，加上既有的台灣、美國等市場穩健成長，因此全年業績可期；同時，因遊戲授權的營收比重擴大，因此毛利率也有望持續突破，對全年獲利帶來正面效應。

鈊象日前在法說會上，首度公開歐洲線上博弈市場平台「TaDa Gaming」，該平台原先預計下半年才會開始貢獻業績，但因通路推展順遂，因此提前於今年初就開始貢獻營收，且估計下半年歐洲貢獻的比重會比上半年更多。

由於鈊象的歐洲業務拓展進度超乎原先預期，加上東南亞市場處於高度成長階段，因此外界估今年業績有望持續高速成長，營運潛力可期。此外，鈊象為因應業務擴張，今年起將擴大招兵買馬，預估人力需求將增加一成，至少應徵逾百名新血加入。

鈊象目前員工總數約1,100人，其中有82%員工為研發人員，比重相當高。鈊象董事長李柯柱曾指強調，研發是鈊象在國際市場競爭力的核心根本，因此公司有超過八成的員工都是研發人員。