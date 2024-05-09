鈊象前四月賺逾兩股本

遊戲股王鈊象（3293）昨（8）日公告4月自結數，單月稅前盈餘達9.03億元，每股盈餘6.39元，創歷史同期新高，累計今年前四月每股盈餘達24.07元，已賺超過二個股本，業績表現亮眼。

鈊象4月營收14.49億元，月減1.5%、年增26%，單月營收連續二個月突破14億元，並創下歷史同期新高，寫下最強4月業績。法人指出，鈊象在歐洲、東南亞等市場加持下，營收成長力道已優於市場原先預期，估計今年成長動能將相當強勁。

鈊象今年展望

鈊象今年因新切入的歐洲市場與東南亞市場均處於高成長階段，加上既有的台灣、美國等市場穩健成長，因此全年業績可期；同時，因遊戲授權的營收比重擴大，因此毛利率也有望持續上揚，對全年獲利帶來正面效應。

鈊象日前在法說會上，首度公開歐洲線上博弈市場平台「TaDa Gaming」，該平台原先預計下半年才會開始貢獻業績，但因通路推展順遂，因此提前於今年初就開始貢獻營收，且估計下半年歐洲貢獻的比重會比上半年更多。

法人認為，由於鈊象的歐洲業務拓展進度超乎原先預期，加上東南亞市場處於高度成長階段，因此在股本未膨脹之前，預估今年每股純益從原先52元上修至57元，將再創歷史新高，而明年則有機會來到61.2元。鈊象昨天股價收1,000元，上漲3元。

此外，鈊象為因應業務擴張，今年起將擴大招兵買馬，預估人力需求將增加一成，至少應徵逾百名新血加入。鈊象目前員工總數約1,100人，其中有82%員工為研發人員，比重相當高。鈊象董事長李柯柱曾強調，研發是鈊象在國際市場競爭力的核心根本，因此公司有超過八成的員工都是研發人員。

據了解，鈊象因近年來營收、獲利持續成長，員工薪資也同步提升，2022年員工中位數薪資達202萬元，而去年因營收、獲利再創新高，員工薪資中位數一口氣大幅成長到288萬元。