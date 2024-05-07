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鈊象4月營收月減1.5% 積極拓市

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲股王鈊象（3293）昨（6）日公告4月營收14.49億元，雖然月減1.5%，仍是歷年最旺的4月，並較去年同期增加26%。前四月營收56.26億元，為同期新高，年增25.7%。

法人指出，鈊象在歐洲、東南亞等市場拓市有成，營收成長力道優於市場預期，預期今年業績成長動能將相當強勁。

鈊象今年新切入的歐洲市場與東南亞市場均處於高成長階段，加上既有台灣、美國等地市場穩健成長，全年業績可期；同時，因遊戲授權營收比重擴大，毛利率也有望持續竄高，助攻全年獲利。

鈊象日前在法說會上，首度公開歐洲線上博弈市場平台「TaDa Gaming」，該平台原先預計下半年才會開始貢獻業績，但因通路推展順遂，提前於今年初就開始貢獻營收，公司看好下半年歐洲市場貢獻的比重會比上半年多。

法人認為，鈊象歐洲業務拓展超乎預期，加上東南亞市場高度成長，因此在股本未膨脹之前，今年每股純益可望從預期的52元上修至57元，明年挑戰61.2元。

東南亞 鈊象

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