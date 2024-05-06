全家餐飲財報／第1季營收5.62億元 EPS 1.42元

全家餐飲（7708）董事會通過113年第1季合併財務報告，營收為5.62億元，營業毛利2.7億元，稅前淨利為4,127萬元，稅後純益為3,268萬元，每股盈餘1.42元；另外，全家餐飲今天也公告設置公司治理主管以準備未來推動轉上市櫃。

全家餐飲為全家便利商店的關係企業，於2010年成立，運用全家便利商店拓展超過4,000店累積的經驗與資源，進軍台灣餐飲市場，目前旗下有「大戶屋」「bb.q CHICKEN」「沃克牛排」「IKIGAI燒肉」4品牌。

全家國際餐飲具備全家集團優勢，發展策略為以導入國外新品牌，及收購台灣市場好的餐飲品牌，兩路並進方式擴展餐飲事業版圖；受惠於解封後，國內餐飲需求復甦，全家國際餐飲發展快速，每年雙位數展店、店鋪數已超過70店。