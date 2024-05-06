快訊

強！2023年我製造業四分之一研發經費、逾半投資 全靠「這一家」

7分鐘內連2起規模5.9地震 氣象署研判0403餘震「應力回到主震南邊」

全家餐飲財報／第1季營收5.62億元 EPS 1.42元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

全家餐飲（7708）董事會通過113年第1季合併財務報告，營收為5.62億元，營業毛利2.7億元，稅前淨利為4,127萬元，稅後純益為3,268萬元，每股盈餘1.42元；另外，全家餐飲今天也公告設置公司治理主管以準備未來推動轉上市櫃。

全家餐飲為全家便利商店的關係企業，於2010年成立，運用全家便利商店拓展超過4,000店累積的經驗與資源，進軍台灣餐飲市場，目前旗下有「大戶屋」「bb.q CHICKEN」「沃克牛排」「IKIGAI燒肉」4品牌。

全家國際餐飲具備全家集團優勢，發展策略為以導入國外新品牌，及收購台灣市場好的餐飲品牌，兩路並進方式擴展餐飲事業版圖；受惠於解封後，國內餐飲需求復甦，全家國際餐飲發展快速，每年雙位數展店、店鋪數已超過70店。

全家便利商店 餐飲

延伸閱讀

華研首季營運淡季不淡 獲利與EPS雙創同期新高

卜蜂財報／第1季 EPS 1.25元 去年每股配發現金股利5.5元

大山財報／淡季不淡！首季 EPS 0.99元 創同期新高

明達醫八德新廠2026年上半年完工 今年推眼科新產品

相關新聞

伯特光擴產 台中購地

手機鏡頭模具廠伯特光（6859）加碼台灣產能，將斥資2.21億元購買台中市潭子區潭富段896.78坪土地。外界預期，伯特...

順達4月營收月減2% 保守看下半年

順達（3211）昨（5）日公布4月營收11.83億元，月減2.79%，年增1.9%；前四月營收46.10億元，年減8.8...

松瑞藥 出貨量大增

松瑞藥（4167）表示，今年美國厄他培南針劑出貨量年增逾30%，未來將持續看好；今年4月與美國行銷夥伴搶進美國前三大藥品...

興櫃公司 去年營收增3.7%

櫃買中心表示，興櫃公司應公告申報2023年度財務報告的家數為331家，均已依規定期限完成公告申報作業。統計331家興櫃公...

力旺、M31、祥碩法說 營運聚焦

矽智財（IP）廠力旺、M31及IC設計廠祥碩，都將於本周舉行法說會，外界多聚焦各公司首季財報與第2季的營運展望等議題。

矽智財廠力旺 今年Q1每股賺5.77元

AI、電動車、物聯網、5G等應用更新，先進製程不斷開發、製程節點升級，凸顯矽智財重要性，矽智財（IP）廠力旺昨（3）日公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。