聽新聞
test
0:00 / 0:00
瑞耘營收／4月0.52億元 月減8.5%
瑞耘（6532）6日公告今年4月合併營收0.52億元，月減8.5%，年增4.6%。
瑞耘是半導體前段製程設備的零組件供應商，主力產品為研磨 （CMP） 製程的耗材，近年也擴大到蝕刻（Etch）、物理氣相沉積與化學氣相沉積（CVD）薄膜製程，產品包如：晶圓夾持環、氣體擴散板等。
累計今年前四個月合併營收2.19億元，年增3%。今天股價上漲0.9元，成交量92張，收64.9元。
瑞耘2023年全年合併營收6.94億元，年增4.7%，創史上新高。毛利率35.05%，年減7.88個百分點。稅後純益1.34億元，年減25.9%；每股稅後純益3.59元。瑞耘董事會決議擬配發2.4元現金股利，這項盈餘分配案，將於5月24日股東常會承認。
瑞耘將於明（7）日召開董事會，通過今年首季財報。展望2024年半導體產業景氣可望落底回溫，待晶圓廠稼動率拉升，將有助於推升瑞耘的耗材產品出貨成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言