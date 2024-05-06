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宏捷科4月營收月增 法人估2Q展望優於1Q

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

宏捷科（8086）4月營收月增1.2%，法人機構表示，維持去年2月迄今、逐月增加的趨勢，且為近幾年僅次於2021年10月以來的相對高峰水準，主要係 Android 手機需求持續熱絡所致。

分析師表示，近期高階機種買氣仍暢旺，宏捷科第2季營收展望優於第1季，但近期中低階機種需求已未若先前熱絡，需觀察是否影響包括宏捷科在內供應鏈的出貨成長幅度。

觀察去年第4季至今年第1季手機銷售熱度多以旗艦機種較佳，其餘機種需求均相對平淡，且近期狀況漸加劇，換言之，中、低階智慧手機需求出現降溫跡象，需觀察是否影響相關供應鏈的出貨。

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