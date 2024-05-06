宏捷科4月營收月增 法人估2Q展望優於1Q
宏捷科（8086）4月營收月增1.2%，法人機構表示，維持去年2月迄今、逐月增加的趨勢，且為近幾年僅次於2021年10月以來的相對高峰水準，主要係 Android 手機需求持續熱絡所致。
分析師表示，近期高階機種買氣仍暢旺，宏捷科第2季營收展望優於第1季，但近期中低階機種需求已未若先前熱絡，需觀察是否影響包括宏捷科在內供應鏈的出貨成長幅度。
觀察去年第4季至今年第1季手機銷售熱度多以旗艦機種較佳，其餘機種需求均相對平淡，且近期狀況漸加劇，換言之，中、低階智慧手機需求出現降溫跡象，需觀察是否影響相關供應鏈的出貨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言