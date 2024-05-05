興櫃公司 去年營收增3.7%
櫃買中心表示，興櫃公司應公告申報2023年度財務報告的家數為331家，均已依規定期限完成公告申報作業。統計331家興櫃公司2023年度整體營收總計約5,066億元，較2022年度成長184億元，成長約3.7%，其中觀光餐旅業及其他業的營收分別成長31%及25%，稅前淨利亦分別成長43%及58%，表現亮眼。
在每股獲利（EPS）方面，2023年度賺超過一個股本（EPS超過10元）的興櫃公司計九家；EPS為5元以上未達10元的公司計有33家；2元以上未達5元的公司計有61家；合計103家公司EPS達2元以上，占整體興櫃公司31%，此外，興櫃公司2023年度獲利公司家數有210家，占整體興櫃公司63%，顯示興櫃市場有許多基本面穩健的公司值得投資人關注。
櫃買中心表示，櫃買網站提供興櫃公司EPS排名資訊，歡迎投資人於櫃買中心網站查詢利用。
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