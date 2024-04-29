寬量國際：台灣生技業正進入「第三波浪潮」 生技上市櫃熱潮來臨

寬量國際（QIC）創辦人暨執行長李鴻基29日指出，經過10多年的洗禮與淬煉，成功的台灣新興生技公司正引領新一代生技醫藥公司進入「第三波浪潮」，預期台灣資本市場將迎來新一波生技公司上市櫃熱潮，從技術創新、蓄勢待發的上市櫃潮與有目共睹的資本市場表現，台灣生技產業將成為國內外投資人聚焦板塊。

寬量國際將在6/12至6/13舉辦「QIC生技醫療線上論壇（QIC Healthcare Forum）」， 將邀請香港、新加坡、美國及歐洲等地投資人，與台灣生技醫療公司進行對接，協助台灣生技醫療產業增加國際資本市場曝光度，未來寬量國際將持續引進國際資本市場能量，協助台灣生技產業深化競爭優勢，成長茁壯。

寬量國際資深顧問王冠然指出，台灣生技醫藥產業第一波浪潮出現在2008年前以學名藥為主的老牌大廠，第二波浪潮則發生在2009至2019年多點開花的新興生技公司，經過10年的洗禮與淬鍊，在第二波浪潮中發展成功的生技公司，正引領著新一代生技新藥公司向前衝刺，正式進入「第三波浪潮」。

根據王冠然的觀察，第三波浪潮的生技公司有下列幾項特點：

一、新生代的生技公司對於新技術與新治療形式的接受度很高：從全球研發中的藥品來看，傳統小分子化合物佔67%，其他33%分別為新一代的大分子蛋白質藥物、核酸藥物或細胞治療，反觀台灣，傳統小分子藥物佔比明顯較低，佔58%，而大分子蛋白藥物包括單株抗體、雙特異性抗體、抗體藥物複合體、融合蛋白，幹細胞治療與核酸藥物則佔到42%，這說明了台灣新一代生技公司在技術創新上不但與世界接軌，而且接收創新治療形式的速度非常快。

二、為數眾多的興櫃公司，將為台灣帶來新一波的上市櫃熱潮：2008年以來上市櫃生技公司由35家成長至133家，但近5年來上市櫃速度逐漸放緩，相較之下，興櫃生技公司家數則有明顯增長，目前已達99家，由於興櫃可以視為上市櫃的前哨站，可以期待台灣資本市場將迎來新一波生技公司上市櫃熱潮。

寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）指出，台灣生技指數持續超越香港與美國，從2020年以來台灣生技指數表現亮眼，漲幅達62%，相較之下，美國那斯達克生技指數3年多來僅上漲14%，香港恆生生技指數則是下跌42%，近乎腰斬。

台灣上市櫃興櫃生技公司總市值也從2019年的230億美金成長到2023年底的430億美金，營收則從2019年的71億美金攀升到2023年的97億美金，儘管同期間台股表現也相當突出，但台灣生技指數受惠於個別公司表現亮眼，完成海外授權、成功拓展海外市場、併購有成及新產品進展順利，表現因而超越大盤。

李鴻基表示，寬量國際4月至17日在新加坡舉辦第15屆Taiwan CEO Week投資論壇，與會的24家公司中有6家是生技公司，包括3家新藥開發公司、2家醫療器材公司以及1家生技保健品公司，國際機構投資人對於台灣新藥開發的思路與技術印象深刻，也認為台灣醫療器材公司的創新營運模式極具潛力。

谷月涵指出，國際機構投資人過去對台灣生技業認識不深，但在香港與中國資本市場長期表現疲軟下，台灣成為目光轉移焦點，考量到寬量國際作為台灣生技公司與國際資本市場連結窗口，願意與寬量國際長期合作探索台灣生技業投資機會。

目前寬量國際所追蹤的60家台灣先進生技醫療廠商包括以下4大類：

一、新藥開發：藥華醫藥（6446）、中裕新藥（4147）、圓祥生技（6945）、浩鼎（4174）、合一（4743）、智擎（4162）、育世博（6976）、華安生技（6657）、康霈（6919）、水星（6932）、全福（6885）、台新藥（6838）、昱厚生技（6709）、昱展新藥（6785）、仁新（6696）、逸達（6576）、生華科（6492）、共信（6617）、漢達（6620）、安成生技（6610）、杏國（4192）、漢康、安立璽榮、寶泰生醫。

二、專業設計製造代工：台康生技（6589）、保瑞藥業（6472）、啟弘生技（6939）、心誠鎂（6934）、泰福（6541）、永昕（4726）；醫藥原料：台耀（4746）、神隆（1789）、雙美（4728）、中化生（1762）、旭富（4119）、永日（4102）、北極星（6550）。

三、學名藥：美時藥業（1795）、國邑（6875）、永信（3705）、中化（1701）、晟德（4123）、東洋（4105）、杏輝（1734）；高端醫材：巨暘（6981）、太醫（4126）、邦特（4107）、五鼎（1733）、邦睿（6955）、互貴、瀚源、久方、博唯弘展。

四、通路、服務與保健品：大樹（6469）、大學光（3218）、火星（7731）、承業醫（4164）、麗豐（4137）、ABC-KY（6598）、宣捷幹細胞（4724）