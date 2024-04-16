共信6月上櫃 新藥搶市

新藥公司共信-KY（6617）今年6月將掛牌上櫃，總經理林懋元昨（16）日表示，共信的中央型肺癌嚴重氣管阻塞新藥PTS302已在12家三甲醫院進藥，今年目標要達42家。法人指出，在進藥醫院數倍增下，可望衝刺新一波營運動能。

此外，共信在台灣也將創全球首例，利用恩慈療法讓PTS新藥改善癌末病人惡性胸水（MPE），今年將有機會進一步申請臨床二／三期試驗。

法人分析，隨著PTS302藥物市場逐步打開，共信今年營收目標可望達到1.5億元，並要挑戰損益兩平的的水準。

共信去年合併營收1,891.5萬元，每股淨損0.81元，今年前三月合併營收548.7萬元，林懋元表示，營運尚未上軌道的主因，是PTS302在中國大陸的腫瘤醫師仍在熟悉這項新藥的療法，PTS302的療程必須透過影像定位技術再將藥物注射到癌細胞內，對於這種新穎的療程，雖然已有50家醫院的患者開始使用，但目前僅有12家三甲醫院正式進藥。

共信今年大陸市場目標，是要讓180家醫院都能使用過PTS302，正式採購的三甲醫院達到45家，中長期規劃要讓全大陸逾400家三甲醫院都能正式採購PTS302。除了大陸市場，共信也正在向新加坡申請PTS302藥證。