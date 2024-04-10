大車隊營收／第1季年增9.35% 創歷史同期新高

大車隊（2640）3月合併營收為2.39億元，月增7.96%、年減5.25%；累計1月至3月合併營收為7.38億元，年增9.35%，創歷史同期新高

大車隊表示，集團持續專注創新服務及數位科技發展，司機總數25,000人以上，市占率達27%，帶動資訊媒合服務收入中計程車媒合營收規模持續攀升；55688 APP用戶數規模達720萬，同時持續升級用戶叫車及生活服務需求，各項生活媒合服務營收均成長，其中代駕服務及居家清潔服務營收大幅成長；平台週邊銷售收入成長維持雙位數成長，主要是來自廣告收入及汽車保修的銷售政策奏效。

3月合併營收為2.39億元，月增7.96%，資訊媒合服務收入中的計程車媒合服務營收持續成長，生活媒合服務的營收成長，主要來自快遞服務和洗衣服務。而平台週邊銷售收入成長，主要貢獻來自售車收入增加與汽車保修的銷售及維修服務收入提升，故3月份合併營收以月增7.96%表現，延續成長趨勢。

55688台灣大車隊上月結合台灣祈福文化，推出以「平安，因為台灣大車隊在（載）」的品牌精神，打造三款「平安，我在」MAZU媽祖守護車，透過文青圖騰、多元樣貌的MAZU守護車，展現55688集團主張多元共融、共好，傳達品牌重視服務品質、服務體驗、服務溫度的核心精神。台灣大車隊台中分公司也在4月6日大甲媽祖遶境時提供休息補給站與愛心公益專車，提供身體不適的民眾無償搭乘服務。

55688集團本月推出多項生活服務優惠滿足民眾需求，即日起至4月底，於55688 APP點擊「衣物送洗」，送洗方式選擇寄櫥送洗後，輸入「S7901」享79折；而生活大管家於55688 APP推出冷氣清潔早鳥85折優惠，新客訂購3小時居家清潔服務，還有機會獲得等值搭車金回饋；即日起至5月底，全球快遞推出指定區域新會員叫件一次，就有機會抽中65吋液晶顯示器； 6月底前，55688代駕與貓樂園跨業合作，於55688 APP點選「我的搭車金」輸入「parkcat」可獲200元代駕金；民眾至全台金讚汽車保修「固特異輪胎旗艦店」換4條輪胎，送400元代駕金與300元機油抵用券。