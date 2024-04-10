上詮營收／3月1.08億元、月增超過五成 登今年高點

光被動元件大廠上詮（3363）10日公告3月營收1.08億元，受惠工作天數增加、出貨升溫，帶動營收月增超過五成、達50.96%，年減15.74%，為今年以來高點。

上詮第1季合併營收2.69億元，季減20.17%，年減16.65%，探近32季低點。

上詮主要營收來自電信業客戶標案，近年來積極轉型，除原先的光被動元件主力業務外，也強化布局資料中心及消費性電子市場，並跨入共同封裝光元件（CPO）業務。

上詮目前CPO相關光學連接器元件新品開發已見成果，推出可符合半導體封裝環境需求，應用於高效運算、AI、機器學習與感測等領域的光纖陣列連接器產品，為矽光子共同封裝提供更完整的解決方案。